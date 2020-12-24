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    Кухарчук из «Химок» признан лучшим игроком РПЛ в декабре

    Пресс-служба РПЛ назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.

    Этого звания удостоился полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. За него проголосовали эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер». Болельщики выбрали нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

    На награду также претендовали Алексей Сутормин («Зенит»), Сослан Джанаев («Сочи») и Маркус Берг («Краснодар»).

    В декабре Кухарчук провел за «Химки» три матча в РПЛ, забил три гола и сделал один ассист.

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    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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