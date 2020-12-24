Кухарчук из «Химок» признан лучшим игроком РПЛ в декабре

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего игрока турнира по итогам декабря.
Этого звания удостоился полузащитник «Химок» Илья Кухарчук. За него проголосовали эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер». Болельщики выбрали нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
На награду также претендовали Алексей Сутормин («Зенит»), Сослан Джанаев («Сочи») и Маркус Берг («Краснодар»).
В декабре Кухарчук провел за «Химки» три матча в РПЛ, забил три гола и сделал один ассист.
Илья Кухарчук – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в декабре!Болельщики проголосовали за Сердара Азмуна. Эксперты РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за Илью Кухарчука #ИгрокМесяцаРПЛ #Химки #Кухарчук pic.twitter.com/YYoz1KB0Xw— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020