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  • Агент Пепе: «У нас есть несколько предложений. Было бы здорово, если бы мой клиент перешел «Зенит»

Агент Пепе: «У нас есть несколько предложений. Было бы здорово, если бы мой клиент перешел «Зенит»

22 декабря 2020, 17:39
17

Адриано Спадото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Пепе, подтвердил интерес «Зенита» к футболисту.

«У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. «Зенит» действительно большой клуб, лидер Российской премьер-лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора», — сказал Спадото.

На 23-летнего футболиста претендуют «Порту», «Севилья» и «Зенит». Бразильский клуб готов продать форварда за 15 миллионов евро.

  • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
  • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Гремио
Комментарии (17)
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qawzsexdr
1608652604
Даром не нужен, клуб сам предлогает игрока, что говорит о его способностях
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Skull_Boy
1608655079
Променять Севилью или Порту на гавномес, чтоб по полной обосраться в Европе на это способен только полнейший идиот
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Алексей1999999
1608657110
Ну это стыд уже, прям просят агенты прийти. Типо ***** денег и можно еще пару лет сыграть старику в таком чемпионате. Поздравляю РПЛ. Теперь РПЛ=МЛС = Китай. Спасииибо.
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ySS
1608665997
Нового Халка газпром решил приобрести? Только цена какая-то беспонтовая...)
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Hektor 84
1608678075
Парень не порть карьеру и переходи в Порту. Через пару лет попадешь в один из грандов топ 5 чемпионатов Европы.
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dinar7777dinar
1608724139
бедолага ! ну в прочем денег там заработает !
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