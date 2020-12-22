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    Агент Пепе: «У нас есть несколько предложений. Было бы здорово, если бы мой клиент перешел «Зенит»

    Адриано Спадото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Пепе, подтвердил интерес «Зенита» к футболисту.

    «У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. «Зенит» действительно большой клуб, лидер Российской премьер-лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора», — сказал Спадото.

    На 23-летнего футболиста претендуют «Порту», «Севилья» и «Зенит». Бразильский клуб готов продать форварда за 15 миллионов евро.

    • Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
    • Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -859

      Аденн 7 минут назад

      ну кто еще столько бабла отвалит за еще не состоявшегося игрока, как не помойка под названием бЗденит, за игрока который в бомжатне превратится в игрулю в ногомяч. Хотя, кое чему его дЗюпа научит.

      -1
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      Рейтинг: +600

      qawzsexdr 18 минут назад

      Даром не нужен, клуб сам предлогает игрока, что говорит о его способностях

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7087

      Литейный4 19 минут назад

      В Гремио игроки высокого класса. Это вам не Спартак, никому неизвестный с лузерами в составе. Гыгыгы

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