Агент Пепе: «У нас есть несколько предложений. Было бы здорово, если бы мой клиент перешел «Зенит»

Адриано Спадото, представляющий интересы нападающего «Гремио» Пепе, подтвердил интерес «Зенита» к футболисту.
«У нас несколько предложений по Пепе, и мы должны тщательно проанализировать их все. «Зенит» действительно большой клуб, лидер Российской премьер-лиги. Было бы здорово, если бы Пепе перешел туда. Но пока это только первичные консультации, ничего официального. Просто начало разговора», — сказал Спадото.
На 23-летнего футболиста претендуют «Порту», «Севилья» и «Зенит». Бразильский клуб готов продать форварда за 15 миллионов евро.
- Пепе забил 24 гола и сделал 13 ассистов в 99 матчах в составе «Гремио».
- Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: «Р-Спорт»