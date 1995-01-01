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    Хохлов: «Выпуская Кутепова в нападение, Тедеско дает посыл: хочу усиление, а его нет»

    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал отказ Доменико Тедеско продлевать контракт со «Спартаком».

    — Чья позиция вам ближе, Тедеско или «Спартака»?

    — Хотел бы обладать большей информацией. Мне кажется, там не все просто. Выпуская Кутепова в нападение, Тедеско дает явный посыл: хочу усиление, а его нет. Так это видится. Но четырех форвардов, пусть даже два сейчас травмированы, вполне достаточно, на мой взгляд. Скорее всего, есть какое-то недопонимание между тренером и руководством.

    В любом случае, я однозначно не на стороне Тедеско после его заявлений. Если бы сказал: хочу доработать контракт, попытаться что-то выиграть и потом продолжить в Германии или Италии, я бы понял. Но когда такое говорится в безапелляционной форме после неудачного матча, нужно на следующий день собирать чемодан и уезжать.

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    Источник: Sportbox.ru

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