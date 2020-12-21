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  • «Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями». «Сочи» – об инциденте с Паниным

«Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями». «Сочи» – об инциденте с Паниным

21 декабря 2020, 17:07
16

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отстранение арбитра Игоря Панина от работы на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса.

Главный арбитр матча «Сочи» – «Спартак» был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошeл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями.

РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь всe высасывать из пальца?

Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», – приводит слова Рубашко «Чемпионат».

  • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
  • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Панин Игорь
Комментарии (16)
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Евгений Агеев
1608561861
Ы3дабОл
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Просто-333
1608563181
А я тут ни при чём, совсем тут ни причём....
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alefreddy
1608563196
вот оно как а результат налицо
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nik55
1608563631
пока у руководства РФС газпром-----этот дурдом будет продолжаться и далее
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Павелий
1608567655
Газпром: "Своё Рубашко ближе к телу!"
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Hektor 84
1608571282
Не удивлен, результат на лицо. Пока нашим футболом заправляет хаспром такой беспредел будет и дальше. Не удивлюсь что судейка ушел с приличным конвертом бабла. А потом сальное **** нам нагло заявляет что мы его просто встретили и проводили.
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NewLife
1608572109
Поймали за руку этих прохвостов бастардов синита. Теперь детские оправдания - должно быть тех поражение.
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