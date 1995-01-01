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    «Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями». «Сочи» – об инциденте с Паниным

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отстранение арбитра Игоря Панина от работы на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса.

    Главный арбитр матча «Сочи» – «Спартак» был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

    «Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошeл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями.

    РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь всe высасывать из пальца?

    Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», – приводит слова Рубашко «Чемпионат».

    • «Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.
    • ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

    Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7016

      Литейный4 5 минут назад

      Стыдно за свиней из Тарасовки. Гыгыгы

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      Рейтинг: +10283

      Persona_non_Grata 12 минут назад

      " контактируют с судьями " ? - ты дурак или родом так ? Одно дело решать организационные вопросы - встреча , размещение и пр ... , другое - бухать , празднуя победу , а возможно и удачную сделку ...

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      Рейтинг: +5451

      KPCCSPB 22 минуты назад

      Да всяким крючкохвостым подсвистывают, поэтому и барак

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      Рейтинг: -116

      Спартач80 > KPCCSPB 4 минуты назад

      Ты визжала тут что-то о чести,когда дело касается судей,бомжиха вонючая....А что ж сейчас то заднюю сдаёшь,когда ваш филиал прям ублюдочным рылом вашим,в факты ткнули?Да потому что ты бомжиха ублюдочная,нет у тебя ни капли чести=))

      0
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      Рейтинг: +5451

      KPCCSPB > Спартач80 1 минуту назад

      Где ты увидел, что в матче были допущены ркзульиативные ошибки? Ты прежде чем свою пасть грязную разивать, вдумайся, о чем ты вообще, даун свинорылые, тебе о чести вообще ничего не известно, потому что у тебя нету мозгов. Лучше беги к корыту, а то опередят

      0
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      Рейтинг: +5327

      nik55 24 минуты назад

      пока у руководства РФС газпром-----этот дурдом будет продолжаться и далее

      2
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      Рейтинг: +137

      alefreddy 32 минуты назад

      вот оно как а результат налицо

      0
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      Рейтинг: +1942

      alll-333 32 минуты назад

      А я тут ни при чём, совсем тут ни причём....

      2
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      Рейтинг: +1813

      Евгений Агеев 54 минуты назад

      Ы3дабОл

      1
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      Рейтинг: -1221

      Стыдно за зенит 1 час назад

      Стыдно за грязных бомжей и их филиалы.

      5
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      Рейтинг: +12356

      alarm > Стыдно за зенит 35 минут назад

      за тебя ещё больше стыдно. сныкал своё рыло в день игры, позже высунул и давай визжать! ахаха!!

      -1
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      Рейтинг: -1221

      Стыдно за зенит > alarm 23 минуты назад

      Артурка, зато ты свое рыло постоянно тут держишь))

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