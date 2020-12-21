«Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями». «Сочи» – об инциденте с Паниным

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал отстранение арбитра Игоря Панина от работы на неопределенный срок за нарушение судейского кодекса.

Главный арбитр матча «Сочи» – «Спартак» был замечен распивающим спиртные напитки в компании представителей местного футбольного клуба.

«Мы встречаем судей, провожаем их. К нему после матча в ресторане подошeл начальник команды. Все команды, которые играют дома, контактируют с судьями.

РФС рассматривает проект, при котором клубы не должны контактировать с судьями. Мы его поддерживаем. Мы привозим судей на стадион, развозим в аэропорт. Зачем здесь всe высасывать из пальца?

Другое дело, что когда будет принято правило, что клубы не ответственны за перемещения судей, то станет легче. Тогда контактов не будет. Алкоголь на столе? Не знаю, был там алкоголь или не был, поэтому мне тут сложно что-то говорить», – приводит слова Рубашко «Чемпионат».

«Спартак» после матча пожаловался на неназначение двух пенальти.

ЭСК РФС на нашел ошибок в работе Панина.

Журналист Алланазаров: арбитр матча «Сочи» – «Спартак» после игры выпивал с представителями хозяев