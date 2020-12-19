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  • Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Игрока надо ставить на правильные рельсы. Если ты смалодушничал, значит, предаешь футболиста»

Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Игрока надо ставить на правильные рельсы. Если ты смалодушничал, значит, предаешь футболиста»

19 декабря 2020, 00:22
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов доволен своим ноябрьским интервью на «Матч ТВ». Он объяснил свои формулировки в адрес футболистов.

«Я заметил в студии, что на последнем сборе Федор Чалов выглядел гораздо лучше по сравнению с предыдущими разами, когда к нам приезжал. Почему такая реакция клуба? Вопрос не ко мне. Давайте уже закроем эту тему. Тем более фамилии игроков в той части интервью называл не я, а ведущий их упомянул в своем вопросе. Вспомните интервью. Я не персонализировал.

Не жалею ли, что пошел на ТВ? Нет. Я уже четыре года говорю подобные вещи. Просто чуть поменялись формулировки, появились некоторые эмоции и вот такой эффект. Получилась реакция, которая была нужна и на которую я рассчитывал. Считаю, пандемия нас немного убаюкала.

Что касается ситуации с Чаловым, то мы даем посылы и внимательно смотрим, как это работает. Вот и всe. Если что-то видим, то всегда говорим своему подопечному. Если ты смалодушничал, промолчал, вовремя не сказал, значит, ты предаешь своего игрока! Так как его не поправил, не помог. Надо вовремя поставить футболиста на правильные рельсы. А если ты понимаешь, что рельсы не те, значит, пора что-то делать.

Понравится это игроку или нет? Допустим, можно спросить Балажа Джуджака. Какое у него было первое впечатление о требованиях нашего тренерского штаба в «Динамо»? И что он думает сейчас? Сначала он, видимо, меня не понимал. А потом, когда в сезоне забил семь мячей, отдал 13 результативных передач, стал одним из лучших на чемпионате Европы, то как-то по-другому стал смотреть на ситуацию. И сейчас мы все время на связи, общаемся, недавно виделись в Будапеште.

Если тренеру что-то не нравится, он должен обязательно об этом говорить. Как можно проходить мимо, не указывая игрокам на какие-то недостатки? А потом мы удивляемся, где наше молодое поколение… Еще раз повторяю: я Чалова похвалил на федеральном канале», – считает Черчесов.

  • Тренер по отношению к Чалову сказал на «Матч ТВ»: «Мне лучше бездарный Антон Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает».
  • Во время интервью Черчесов угрожал ведущему Денису Казанскому.
  • Сборная России проведет ближайший матч весной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Niko
1608330655
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Retiremen_VMF
1608376544
Что он сказал не так?
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