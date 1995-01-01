Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Черчесов – об интервью на «Матч ТВ»: «Игрока надо ставить на правильные рельсы. Если ты смалодушничал, значит, предаешь футболиста»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов доволен своим ноябрьским интервью на «Матч ТВ». Он объяснил свои формулировки в адрес футболистов.

    «Я заметил в студии, что на последнем сборе Федор Чалов выглядел гораздо лучше по сравнению с предыдущими разами, когда к нам приезжал. Почему такая реакция клуба? Вопрос не ко мне. Давайте уже закроем эту тему. Тем более фамилии игроков в той части интервью называл не я, а ведущий их упомянул в своем вопросе. Вспомните интервью. Я не персонализировал.

    Не жалею ли, что пошел на ТВ? Нет. Я уже четыре года говорю подобные вещи. Просто чуть поменялись формулировки, появились некоторые эмоции и вот такой эффект. Получилась реакция, которая была нужна и на которую я рассчитывал. Считаю, пандемия нас немного убаюкала.

    Что касается ситуации с Чаловым, то мы даем посылы и внимательно смотрим, как это работает. Вот и всe. Если что-то видим, то всегда говорим своему подопечному. Если ты смалодушничал, промолчал, вовремя не сказал, значит, ты предаешь своего игрока! Так как его не поправил, не помог. Надо вовремя поставить футболиста на правильные рельсы. А если ты понимаешь, что рельсы не те, значит, пора что-то делать.

    Понравится это игроку или нет? Допустим, можно спросить Балажа Джуджака. Какое у него было первое впечатление о требованиях нашего тренерского штаба в «Динамо»? И что он думает сейчас? Сначала он, видимо, меня не понимал. А потом, когда в сезоне забил семь мячей, отдал 13 результативных передач, стал одним из лучших на чемпионате Европы, то как-то по-другому стал смотреть на ситуацию. И сейчас мы все время на связи, общаемся, недавно виделись в Будапеште.

    Если тренеру что-то не нравится, он должен обязательно об этом говорить. Как можно проходить мимо, не указывая игрокам на какие-то недостатки? А потом мы удивляемся, где наше молодое поколение… Еще раз повторяю: я Чалова похвалил на федеральном канале», – считает Черчесов.

    • Тренер по отношению к Чалову сказал на «Матч ТВ»: «Мне лучше бездарный Антон Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает».
    • Во время интервью Черчесов угрожал ведущему Денису Казанскому.
    • Сборная России проведет ближайший матч весной.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:22
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1483

      Niko 4 часа назад

      Может быть. Все покажет результат

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81535
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru