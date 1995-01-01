Sports.ru: Черчесов во время интервью угрожал Казанскому «дать в ***»

Совсем опустился Станислав. Его раздутое Эго уже из-за кавказских гор виднеется. Воистину не место красит человека, а человек место.Они с Дзюбой одного поля ягоды, правда один передёргивает, а другой мозги всем е.б..т. Понятия чести и достоинства у них выражаются в весьма извращённых формах. Честь для них это унизить кого нибудь и на фоне этого человека выглядеть более значимым, а достоинство...да они думают, что из одних достоинств состоят и все должны их на руках носить за давно прошедший ЧМ и не вякать в их сторону. Эгоизм это болезнь, которую вылечит им сама жизнь, ведь рано или поздно они выхватят по полной свою долю "всеобщей любви и признания".
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов угрожал журналисту Денису Казанскому во время интервью на «Матч ТВ». Такой информацией располагает Sports.ru.
Черчесов во время первой рекламной паузы сказал Казанскому: «Могу и в *** [лицо] дать». Несмотря на это, после интервью тренер и ведущий разошлись спокойно.
Кроме того, во время интервью Черчесов спрашивал у комментатора: «У тебя все нормально?».