Sports.ru: Черчесов во время интервью угрожал Казанскому «дать в ***»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов угрожал журналисту Денису Казанскому во время интервью на «Матч ТВ». Такой информацией располагает Sports.ru.

Черчесов во время первой рекламной паузы сказал Казанскому: «Могу и в *** [лицо] дать». Несмотря на это, после интервью тренер и ведущий разошлись спокойно.

Кроме того, во время интервью Черчесов спрашивал у комментатора: «У тебя все нормально?».