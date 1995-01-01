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    Sports.ru: Черчесов во время интервью угрожал Казанскому «дать в ***»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов угрожал журналисту Денису Казанскому во время интервью на «Матч ТВ». Такой информацией располагает Sports.ru.

    Черчесов во время первой рекламной паузы сказал Казанскому: «Могу и в *** [лицо] дать». Несмотря на это, после интервью тренер и ведущий разошлись спокойно.

    Кроме того, во время интервью Черчесов спрашивал у комментатора: «У тебя все нормально?».

    • У «Матч ТВ» была запись внеэфирного поведения Черчесова, но, как сообщил в телеграме журналист Sport24 Дмитрий Егоров, она уже удалена.
    • Интервью Черчесова остался недоволен ЦСКА.
    • Под руководством Черчесова сборная России вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, вышла на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 19:13
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1211

      IVANRUS777 6 минут назад

      Совсем опустился Станислав. Его раздутое Эго уже из-за кавказских гор виднеется. Воистину не место красит человека, а человек место.Они с Дзюбой одного поля ягоды, правда один передёргивает, а другой мозги всем е.б..т. Понятия чести и достоинства у них выражаются в весьма извращённых формах. Честь для них это унизить кого нибудь и на фоне этого человека выглядеть более значимым, а достоинство...да они думают, что из одних достоинств состоят и все должны их на руках носить за давно прошедший ЧМ и не вякать в их сторону. Эгоизм это болезнь, которую вылечит им сама жизнь, ведь рано или поздно они выхватят по полной свою долю "всеобщей любви и признания".

      0
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      Рейтинг: +129

      вальтер 79 44 минуты назад

      давно пора уже усатого от сборной убрать недотренер блин

      2
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      Рейтинг: +2909

      erma 45 минут назад

      Мало того, что он тренировать не умеет, так он еще и разговаривает как торговец мандаринами на рынке.

      2
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      Рейтинг: +18314

      bset 1 час назад

      Но это комитет по этике рассматривать не будет. А выражение общественного мнения, конечно же, рассмотрят.

      0
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      Рейтинг: +1075

      vmonomah17 1 час назад

      Скоро усатый позовет в сборную сычева, филимонова, аленичева и онопко. А остальным скажет играть в молодежке)))

      3
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      Рейтинг: +965

      SaveAS 1 час назад

      Придурок усатый, игру выстроить не может...за то языком чешет умело! Всю команду обосрал (которую сам же и собирал)

      1
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      Рейтинг: +995

      Олег1204 1 час назад

      Дед поехал

      2
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      Рейтинг: +2232

      minaev23 1 час назад

      Конченный!!!

      1
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      Рейтинг: +125

      PahaSpartak 1 час назад

      Да он же везде лажал, Спартак скатился после его прихода , как голкипера, и совсем ушёл на дно, когда он стал его тренером. Это были самые позорные годы Спартака, а теперь он и сборную гасит

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      Рейтинг: +545

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Что Дрочуба, что усач - оба неадекваты

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