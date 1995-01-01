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    ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

    Руководство футбольного клуба ЦСКА отреагировало на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес форварда армейцев Федора Чалова.

    «Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

    В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

    Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся.

    Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

    Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

    Писарев – об интервью Черчесова на «Матч ТВ»: «Просто стыд. Кто вообще так говорит о своей команде?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2053

      Бомбардиръ 5 минут назад

      Молодцы армейцы, что дали подзатыльник этому усатому.
      Пора гнать его из сборной команды, раз он вредит атмосфере в сборной своим длинным языком и непрофессиональным подходом к своей обязанности тренера.

      2
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      Рейтинг: +1905

      Mister_Tomsk 8 минут назад

      физрук, одним словом, чм тупо на кураже сыграли. сиспанцами автобус сработал только раз на 100 попыток и этот раз выпал, игры ни какой, только и могут с андорами играть, хотя молдову не обыграли, а сербам 0:5 легли.. вывод один, тренер аут, нужно что то новое. верните гуса.

      2
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      Рейтинг: +1365

      gor77 9 минут назад

      Надеюсь, что просто так такие заявления от клуба не делаются.
      А руководство ЦСКА - молодцы!!!
      Они действительно сказали коротко и ясно - что такое, на сегодняшний день, тренер сборной.
      А если учесть, что в скором времени некоторые процессы по объединению государственных структур перейдут под руководство ВЭБ.РФ(которая теперь помогает именно ЦСКА!), то некоторые товарищи из РФС по-тихоньку начнут готовить замену этому тренеру. Надеюсь.
      Ещё раз повторю - в этой "политике" всё делается аккуратно и тонко!
      Хреново, что доверие к сборной, о которой теперь только вспоминают(я не только о небольшом успехе на ЧМ 2018), благодаря этому тренеру всё больше и больше теряется не только у болельщиков, но и большинства людей футбола.

      1
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      Рейтинг: +275

      99-й 9 минут назад

      Ща усатый обидецо и больше коней в сборную звать не будет

      3
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      Рейтинг: +2243

      bzfar 10 минут назад

      Полное отсутствие собственного достоинства и надменного отношения к другим у Черчеса было всегда. Вот и показал свою сущность.
      Молодцы руководство футбольного клуба ЦСКА, постояли за своего! Очень правильные слова сказали.

      2
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      Рейтинг: +4920

      "supermax" 15 минут назад

      усатый все больше наживает ненавистников))

      респект руководству коней...не стали молчать))

      5
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      Рейтинг: +2785

      Nesterenko 16 минут назад

      Чья бы лошадь мычала, посмотрим как вы завтра голландцев обыграете.
      Наш футбол весь уныл, и сборная и РПЛ и т.д. Все такие же Черчесов, физруки.

      0
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      Рейтинг: +14174

      vladimir-7 16 минут назад

      Черчесов должен наблюдать даже не из ворот, а с трибуны стадиона
      и близко не подходить к игрокам.

      0
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      Рейтинг: +2251

      Derzkiy1 21 минуту назад

      Надеюсь усатого скоро уберут и будет тренировать в снг где то и мы забудем про него

      1
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      Рейтинг: +16790

      silver29 22 минуты назад

      Лучше бы он футбол по телеку смотрел (((( заплывший салом бездарное хамло. Гиннер прав !

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