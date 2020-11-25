ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

Руководство футбольного клуба ЦСКА отреагировало на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес форварда армейцев Федора Чалова.

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся.

Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

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