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  • ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

25 ноября 2020, 15:56
48

Руководство футбольного клуба ЦСКА отреагировало на слова главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес форварда армейцев Федора Чалова.

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.

Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ. Хотя его взгляд и взгляд футбольной общественности сильно разнятся.

Похоже, что Черчесов до сих пор смотрит на футбольное поле из ворот», – сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Писарев – об интервью Черчесова на «Матч ТВ»: «Просто стыд. Кто вообще так говорит о своей команде?»

Источник: официальный сайт ЦСКА
ЦСКА Россия Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (48)
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Олег1204
1606309457
Надо ему бойкот устроить и не пускать игроков в сборную.Один хрен у него все кривоногии кроме зеболотного
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Skull_Boy
1606309613
Ну если он считает Заблотного, Ерохина, Кузяева, Мостового и дохлого Жиркова игроками, то кто он после всего, конечно физрук
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NewLife
1606309739
Давайте, нагнетайте, может после следующего провала его уберут.
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Mityai90
1606309814
Красавцы.
Ответить
yarik1_78
1606309975
Чёрт е....й,что с него взять?
Ответить
almanev
1606310041
Я за Спартак, но коней полностью поддерживаю в этой ситуации
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КаДеС
1606310047
Красавцы. Надеюсь это сигнал о том, что не только народ видит уровень Черсесова, но и более влиятельные футбольные личности. Если его сейчас не уберут, то на евро неизвестно что мы увидим. Опять за счёт характера далеко не уедешь. Игра на ЧМ это была не хорошая тактика тренера, а характер команды плюс доля везения. А этот "тренер" слишком напыщен, как павлин. "Я никому ничего не должен..." За такие слова надо снимать сразу. Ты представляешь целую страну. Ты ей должен. Иначе или на рынок торгуй, там ничего никому не будешь должен. И, опять же, что за менталитет, радоваться выходу из группы? Чемпионат Мира или Чемпионат Европы это игра за кубок? Так что за глупость, ехать на ЧМ или ЧЕ не за медалями?! Нужно понимать свои реальные шансы, но всегда ехать кубком.
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Asbjorn
1606310598
Самое печальное,что усача не уберут, если только после Евро, а ЦСКА молодцы , не только заступились за своего, но и практически сказали то, о чем думаю все здравомыслящие болелы
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"supermax"
1606311450
усатый все больше наживает ненавистников)) респект руководству коней...не стали молчать))
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bzfar
1606311728
Полное отсутствие собственного достоинства и надменного отношения к другим у Черчеса было всегда. Вот и показал свою сущность. Молодцы руководство футбольного клуба ЦСКА, постояли за своего! Очень правильные слова сказали.
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