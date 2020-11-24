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    Писарев – об интервью Черчесова на «Матч ТВ»: «Просто стыд. Кто вообще так говорит о своей команде?»

    Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев раскритиковал Станислава Черчесова за резкие высказывания в адрес футболистов сборной России.

    «Интервью Черчесова — это просто стыд. Мне очень неловко за его слова, честно говоря. На федеральном канале, в прямом эфире так обложить свою сборную — это полная некомпетентность. До сих пор не могу прийти в себя после услышанного.

    Кто вообще так говорит о своей команде? Не пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну. Эксперт, болельщик — еще ладно, но главный тренер… Просто неуважение какое-то», – приводит слова Писарева Sport24.

    Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

    Черчесов – о Сафонове: «Может, боженька все видит? И Матвей заболел «короной» не просто так?»

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +38

      Karabaz 18 минут назад

      Предполагал что Черчесов скучнее, оказалось он нормально соображает и разумно высказывается, воспринимает дела получше чем Капелло)

      0
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      Рейтинг: +1365

      GermanVo 2 часа назад

      Гнать надо усатого таракана. Возомнил из себя непонятно кого, а по сути ничего вообще не добился. Да ещё и такие интервью даёт. Действительно стыд и позор.

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      Рейтинг: +386

      kliker > GermanVo 1 час назад

      Пока он добивается целей, полуфинал ЧМ, золото с командой в Польше.
      А говорит он всегда чушь, что в Польше на перссконференциях, что раньше, что сейчас - ты только сейчас про это узнал?
      И творит чушь - из каждой команды выгоняет лидеров, Титова-Калиниченко, болгар в Урале, Денисова в Динамо - всегда делал что хотел. Ты тоже только узнал про это? Нет, знал раньше? Чего же сейчас визг по все каналам подняли журнашлюхи и примкнувшие к ним?
      Ах, у него три неудачных матча.
      Ты хочешь бантики с цветочками или до цели доехать?

      0
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      Рейтинг: +122

      АЛЕКСИН > kliker 1 час назад

      Какой полуфинал ЧМ ? Россия там не была никогда ...

      1
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      Рейтинг: +386

      kliker > АЛЕКСИН 48 минут назад

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