Писарев – об интервью Черчесова на «Матч ТВ»: «Просто стыд. Кто вообще так говорит о своей команде?»

Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев раскритиковал Станислава Черчесова за резкие высказывания в адрес футболистов сборной России.

«Интервью Черчесова — это просто стыд. Мне очень неловко за его слова, честно говоря. На федеральном канале, в прямом эфире так обложить свою сборную — это полная некомпетентность. До сих пор не могу прийти в себя после услышанного.

Кто вообще так говорит о своей команде? Не пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну. Эксперт, болельщик — еще ладно, но главный тренер… Просто неуважение какое-то», – приводит слова Писарева Sport24.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Черчесов – о Сафонове: «Может, боженька все видит? И Матвей заболел «короной» не просто так?»