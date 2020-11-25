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  • Писарев – об интервью Черчесова на «Матч ТВ»: «Просто стыд. Кто вообще так говорит о своей команде?»

Писарев – об интервью Черчесова на «Матч ТВ»: «Просто стыд. Кто вообще так говорит о своей команде?»

25 ноября 2020, 01:47
29

Бывший спортивный директор РФС Николай Писарев раскритиковал Станислава Черчесова за резкие высказывания в адрес футболистов сборной России.

«Интервью Черчесова — это просто стыд. Мне очень неловко за его слова, честно говоря. На федеральном канале, в прямом эфире так обложить свою сборную — это полная некомпетентность. До сих пор не могу прийти в себя после услышанного.

Кто вообще так говорит о своей команде? Не пойму, как главный тренер может давать такое интервью в прямом эфире на всю страну. Эксперт, болельщик — еще ладно, но главный тренер… Просто неуважение какое-то», – приводит слова Писарева Sport24.

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Черчесов – о Сафонове: «Может, боженька все видит? И Матвей заболел «короной» не просто так?»

Источник: Sport24
Россия Россия (мол) Черчесов Станислав Писарев Николай
Комментарии (29)
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GermanVo
1606258482
Гнать надо усатого таракана. Возомнил из себя непонятно кого, а по сути ничего вообще не добился. Да ещё и такие интервью даёт. Действительно стыд и позор.
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Просто-333
1606272114
Скоро Черчесов будет "экспертом" на Матч ТВ. Уже пробует себя в маразме
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Axe111
1606276795
Как кто,глупый преподаватель физкультуры в начальных классах
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Play
1606277090
А к этому уже пора привыкнуть. Когда сборная выступает успешно (редко конечно, но бывает) - заслуга тренера, я молодец, работаю хорошо, хвалите меня всего. Когда сборная проваливается - виноваты игроки, виноваты клубы, травмы, молодёжь слабая, пресса давит, я не виноват. Только пятый год уже работает, а всё одно и тоже, и игра, и результат, отмазки только меняются.
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neveldomha
1606282768
Черчесов вел себя как настоящий пахан. Такой всеведающий, всезнающий аксакал, посылающий всех на Эверест.
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kvm
1606283542
А какие раньше Уссатому дифирамбы пели: Ослы ему славу по нотам поют, Козлы бородою дорогу метут, Бараны, бараны Стучат в барабаны! Сычи-трубачи Трубят!Грачи с каланчи Кричат! Летучие мыши На крыше Платочками машут И пляшут.
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ItalianFootball
1606294661
Писарев Говорит о том, что и как Говорит Черчесов. Делать то когда будем что-то ?
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paracetamol
1606298382
Надо же переложить свою вину на кого-то. Бездарь всегда ищет еще худших бездарей!
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Fusballer
1606302210
Черчесов - это квинтэссенция российского футбола. Позор, одним словом. И в поступках, и в словах. Самый отстойный тренер сборной на моей памяти. Пусть себе в жопу засунет четвертьфинал чемпионата мира.
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Plyash
1606308253
Неуч кавказский,на всех нас положил хрен свой.Несколько раз повторил фразу, "что я здесь( в студии ) сижу,краснею типа,а игроки там( на поле )играть не умеют.Обосрал всех. Чабану непонятно,что он не должен игроков учить играть,а должен собрать тех,кто уже умеет играть в футбол и сделать из них единый коллектив,а не стадо баранов.
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