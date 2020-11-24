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  • Черчесов – о Сафонове: «Может, боженька все видит? И Матвей заболел «короной» не просто так?»

Черчесов – о Сафонове: «Может, боженька все видит? И Матвей заболел «короной» не просто так?»

24 ноября 2020, 20:56
20

Рассказал о вызове вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова на ноябрьские матчи сборной.

— Почему Сафонов и Максименко вызываются в молодежную сборную одновременно? Почему нельзя вызвать одного в главную команду?

— Сафонов уже второй раз вызывался в основную сборную. До этого мы не вызывали, да. Есть молодежная команда, которая решает свои задачи. Как только задача решена, мы вызвали игроков из молодежной сборной, чтобы с ними знакомиться. Потому что ни себе ни людям — так не должно быть.

— Не стоило ли привлечь кого-то годом ранее, чтобы понимать, что один из них наигрывается в основную команду?

— Как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть основным вратарем молодежной сборной? Люди должны пройти определенные этапы особенно, что касается вратарского дела.

Игори Акинфеевы и Харины, наверное, не каждый год рождаются. И надо к тому, что мы имеем, а мы имеем не мало, так правильно подойти, чтобы все вовремя произошло и было при этом органично.

— То есть это было взвешенное решение, не вызывать ранее ни Сафонова, ни Максименко?

— Естественно. Вот приезжают игроки на сбор. Кто-то из вас их видит? Нет. А мы видим их и задаемся вопросом, а надо ли ему сейчас играть? Кто-то уставший, кто-то проигравший. Может, боженька все видит? И Сафонов заболел «короной» не просто так?

Если мы ему сами отдохнуть не даем — он уже накушался, по-моему — то ему господь бог дал паузу, чтобы он пришел в себя. Матвей точно знает, чего мы хотим и куда мы идем.

Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Источник: «Матч ТВ»
Россия Краснодар Спартак Максименко Александр Сафонов Матвей Черчесов Станислав
Комментарии (20)
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Viper for CSKA
1606240841
По-моему, Черчесов - безнадежно болен. Шизофренией. Вообще не соображает, что своим поганым несёт. Сафонову - здоровья, а этому дегенерату давно пора в психушку обратиться.
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absent32
1606243535
трус, а не тренер. его интервью гниль. его сборная гавнищееееееееееее!!!
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polt
1606243666
Он вообще в курсе, что от Ковида умирают. Идиот.
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rash1959
1606244069
Вот чего он тут натарахтел, я никола не понял, может это на чабанском языке.
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NewLife
1606244222
Больной - в психушку, пусть там создает команду.
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Axe111
1606244328
Очередные глупейшие отговорки,такой бред,просто пз***
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alp
1606245218
типа - пусь поболеет короной, отдохнет???? мда.....
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ola1a
1606247576
он понял сам хоть что накукарекал??
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Дядя Серёжа
1606268416
В последних играх Сафон не особо выручал Краснодар в отличии от Максименко
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CSKA57
1606312403
Вообще с головой перестал дружить? Разве можно так говорить?
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