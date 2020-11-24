Черчесов – о Сафонове: «Может, боженька все видит? И Матвей заболел «короной» не просто так?»

Рассказал о вызове вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова на ноябрьские матчи сборной.

— Почему Сафонов и Максименко вызываются в молодежную сборную одновременно? Почему нельзя вызвать одного в главную команду?

— Сафонов уже второй раз вызывался в основную сборную. До этого мы не вызывали, да. Есть молодежная команда, которая решает свои задачи. Как только задача решена, мы вызвали игроков из молодежной сборной, чтобы с ними знакомиться. Потому что ни себе ни людям — так не должно быть.

— Не стоило ли привлечь кого-то годом ранее, чтобы понимать, что один из них наигрывается в основную команду?

— Как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть основным вратарем молодежной сборной? Люди должны пройти определенные этапы особенно, что касается вратарского дела.

Игори Акинфеевы и Харины, наверное, не каждый год рождаются. И надо к тому, что мы имеем, а мы имеем не мало, так правильно подойти, чтобы все вовремя произошло и было при этом органично.

— То есть это было взвешенное решение, не вызывать ранее ни Сафонова, ни Максименко?

— Естественно. Вот приезжают игроки на сбор. Кто-то из вас их видит? Нет. А мы видим их и задаемся вопросом, а надо ли ему сейчас играть? Кто-то уставший, кто-то проигравший. Может, боженька все видит? И Сафонов заболел «короной» не просто так?

Если мы ему сами отдохнуть не даем — он уже накушался, по-моему — то ему господь бог дал паузу, чтобы он пришел в себя. Матвей точно знает, чего мы хотим и куда мы идем.

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