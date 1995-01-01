Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Черчесов – о Сафонове: «Может, боженька все видит? И Матвей заболел «короной» не просто так?»

    Рассказал о вызове вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова на ноябрьские матчи сборной.

    — Почему Сафонов и Максименко вызываются в молодежную сборную одновременно? Почему нельзя вызвать одного в главную команду?

    — Сафонов уже второй раз вызывался в основную сборную. До этого мы не вызывали, да. Есть молодежная команда, которая решает свои задачи. Как только задача решена, мы вызвали игроков из молодежной сборной, чтобы с ними знакомиться. Потому что ни себе ни людям — так не должно быть.

    — Не стоило ли привлечь кого-то годом ранее, чтобы понимать, что один из них наигрывается в основную команду?

    — Как можно быть третьим вратарем и наигрываться на перспективу? Не лучше ли быть основным вратарем молодежной сборной? Люди должны пройти определенные этапы особенно, что касается вратарского дела.

    Игори Акинфеевы и Харины, наверное, не каждый год рождаются. И надо к тому, что мы имеем, а мы имеем не мало, так правильно подойти, чтобы все вовремя произошло и было при этом органично.

    — То есть это было взвешенное решение, не вызывать ранее ни Сафонова, ни Максименко?

    — Естественно. Вот приезжают игроки на сбор. Кто-то из вас их видит? Нет. А мы видим их и задаемся вопросом, а надо ли ему сейчас играть? Кто-то уставший, кто-то проигравший. Может, боженька все видит? И Сафонов заболел «короной» не просто так?

    Если мы ему сами отдохнуть не даем — он уже накушался, по-моему — то ему господь бог дал паузу, чтобы он пришел в себя. Матвей точно знает, чего мы хотим и куда мы идем.

    Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

    Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:56
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +151

      ola1a 32 минуты назад

      он понял сам хоть что накукарекал??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10936

      alarm 1 час назад

      сафонова не видит, кержакова не вызывает - зато в воротах гилерме, которого он меняет после того, как тот пропустил 9й мяч в двух встречах. гений, мля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6413

      GoLenaStop 1 час назад

      Опять - который год, одни отговорки... Неужто играть сборной РФ в финалах суждено только в хозяйских турнирах?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7160

      alp 1 час назад

      типа - пусь поболеет короной, отдохнет???? мда.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19011

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вопрос по вратарям очень специфичный. Затянул Черчесов вопрос по Джанаеву, по всей логике на его месте должен быть Сафонов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2782

      Axe111 1 час назад

      Очередные глупейшие отговорки,такой бред,просто пз***

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5386

      NewLife 1 час назад

      Больной - в психушку, пусть там создает команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2984

      rash1959 1 час назад

      Вот чего он тут натарахтел, я никола не понял, может это на чабанском языке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3928

      polt 1 час назад

      Он вообще в курсе, что от Ковида умирают. Идиот.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18254

      bset > polt 1 час назад

      Да он даже не в курсе, что Бога нет. О чем уж тут говорить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2590

      absent32 1 час назад

      трус, а не тренер. его интервью гниль. его сборная гавнищееееееееееее!!!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80732
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru