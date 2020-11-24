Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался недоволен игрой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, форварда ЦСКА Федора Чалова и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука за национальную команду в ноябре.

«Чалов и Миранчуки? «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Они должны слушать, что мы говорить и идти вперед. «Золотой актив» должен что-то делать.

Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. По нему могу еще вот что сказать: его не было полтора года в сборной. Но сейчас он лучше, чем в те разы, когда его вызывали.

Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает.

У него было пять моментов, а у этих талантливых – сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился – и вы видите», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После поражения от Сербии (0:5) сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.

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