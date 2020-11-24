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  • Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

24 ноября 2020, 20:25
46

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался недоволен игрой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, форварда ЦСКА Федора Чалова и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука за национальную команду в ноябре.

«Чалов и Миранчуки? «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Они должны слушать, что мы говорить и идти вперед. «Золотой актив» должен что-то делать.

Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. По нему могу еще вот что сказать: его не было полтора года в сборной. Но сейчас он лучше, чем в те разы, когда его вызывали.

Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает.

У него было пять моментов, а у этих талантливых – сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился – и вы видите», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Заболотный Антон Миранчук Алексей Миранчук Антон Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (46)
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Viper for CSKA
1606240668
Язык как помело. Всех готов помоями облить, лишь бы сухим из воды выйти. Как вообще тренер может себя так вести, на всех сваливать собственные косяки? Бессовестный упёртый баран.
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Hektor 84
1606241276
Так возглавь Сочи и восхищайся Зе болотным. Если они ни как не могут проявить себя в этом и твоя вина есть. Значит ты не способен раскрыть их сильные стороны.
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polt
1606241391
Напыщенный баран. Гнать помойной метлой просто необходимо, говно как тренер, говно как человек.
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m40
1606242187
Это высказывание в стиле Ярцева ,,А не пора бы с игроков спросить?,, после 1-7. Тренер игрокам в раздевалке может пихать сколько угодно, а на публике должен взять вину на себя, как начальник. Впрочем, ничего нового в этом высказывании нет. То что он упертый баран, это мы и так знаем.
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Боцман59rus
1606243082
Жаль Денисов не у,е,п,а,л усатого в динамовской раздевалке
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DOCTOR PENALTY
1606244109
Судя по всему между тренером и игроками назревает конфликт.
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Axe111
1606244471
Абсолютно Антифутбольный чел
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Niko
1606245063
И тут Остапа понесло. Я думал он вылечился уже
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Аид666
1606264577
это дно... такие заявления от главного тренера... после такого какое к нему может быть уважение, что болельщиков, что игроков...
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Просто-333
1606278647
Почему то в клубах ребята играют хорошо. как попадают в сборную, так сразу проблемы. Вопрос: а может просто тренер бездарь???
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