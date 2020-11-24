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    Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался недоволен игрой полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, форварда ЦСКА Федора Чалова и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука за национальную команду в ноябре.

    «Чалов и Миранчуки? «Золотому активу», как вы говорите, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Они сыграли, и сейчас они у себя дома пьют чай, а я тут у вас. Они должны слушать, что мы говорить и идти вперед. «Золотой актив» должен что-то делать.

    Чалов играет с Молдавией – проявляй себя. По нему могу еще вот что сказать: его не было полтора года в сборной. Но сейчас он лучше, чем в те разы, когда его вызывали.

    Почему играет Заболотный? Потому что он приносит больше пользы команде. Мне лучше бездарный Заболотный, хотя я его таким не называю никогда, нежели талантливый, который ничего не делает.

    У него было пять моментов, а у этих талантливых – сколько? Кстати, без Леши Миранчука мы все время выигрывали. Сейчас он появился – и вы видите», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

    Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

    Черчесов – о травме Соболева: «Меня удивляет, что футболист молчит. Что я должен делать?»

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.11.2020 20:25
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 27 ноября 2020, 02:07

      Чабан так в том что они бездарные есть и твоя вина.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +310

      PahaSpartak 25 ноября 2020, 19:27

      Уберите пожалуйста Хабиба из всех реклам, как он задолбал

      1
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      Рейтинг: +310

      PahaSpartak 25 ноября 2020, 19:26

      Пора приглашть бездарного, но трудолюбивого Киркорова

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 25 ноября 2020, 17:14

      Назначьте в сборную бездарного тренера, всяко лучше чем звездный чабан

      3
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      Рейтинг: +3576

      CSKA57 25 ноября 2020, 16:52

      Пора Черчесову в отставку! Команда лишь деградирует!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 25 ноября 2020, 14:27

      ну и ну.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 25 ноября 2020, 12:58

      Этому физруку пора в отставку, ПФЛ тренировать.

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 25 ноября 2020, 09:34

      Стыдно...как теперь игроки ему в глаза после того как он их помоями облил смотреть будут. Как главный тренер и мужик, старший так сказать, взял бы всю вину на себя, почему эти игроки у других тренеров играют хорошо а у тебя нет? может ты их сильные стороны не используешь? или заставляешь играть в то что они не понимают? Стыдно...

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 25 ноября 2020, 08:00

      Как по мне то и бездарный физрук не нужен....

      5
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      Рейтинг: +2086

      alll-333 25 ноября 2020, 07:30

      Почему то в клубах ребята играют хорошо. как попадают в сборную, так сразу проблемы. Вопрос: а может просто тренер бездарь???

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