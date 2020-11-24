Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не подал в отставку после поражения в матче Лиги наций с Сербией (0:5).

«Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо всe переосмыслить.

Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всe предстало.

Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».