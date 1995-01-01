Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

да его хер уволишь... даже если наши просрут сан-марине и лихтенштейну этот усатый напыщеный урод многозначительно выдаст что нибудь типа "мы стали сильнее"... решил для себя, пока это чмо будет гт, ни одного матча сборной не посмотрю
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не подал в отставку после поражения в матче Лиги наций с Сербией (0:5).
«Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо всe переосмыслить.
Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всe предстало.
Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
- После поражения от Сербии сборная России опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.
- Россия потерпела самое крупное поражение за 16 лет.