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    Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не подал в отставку после поражения в матче Лиги наций с Сербией (0:5).

    «Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо всe переосмыслить.

    Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всe предстало.

    Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +7155

      alp 9 минут назад

      да его хер уволишь... даже если наши просрут сан-марине и лихтенштейну этот усатый напыщеный урод многозначительно выдаст что нибудь типа "мы стали сильнее"... решил для себя, пока это чмо будет гт, ни одного матча сборной не посмотрю

      1
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      Рейтинг: +3907

      polt 23 минуты назад

      Ему точно уже пора овец пасти. Что наплел, сам то понял, по поводу 0:5?

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      Рейтинг: +2828

      Puddle 26 минут назад

      Какие могут быть успехи, когда тренер- бывший хряк???

      2
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      Рейтинг: +16652

      silver29 27 минут назад

      Черчесов типичный индивидум дорвавшийся до должности и будет зубами цепляться, неся при этом в свое оправдание всякую муйню (((((

      1
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      Рейтинг: +8893

      BRO_football 29 минут назад

      Нет. Безобразно вы провели не одну игру с Сербией, а все последние 6 матчей, в которых России не удалось победить

      2
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      Рейтинг: +10927

      alarm 38 минут назад

      позор усам!

      3
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      Рейтинг: +589

      Радио1000шумеров 49 минут назад

      "0:5 лучше, чем 0:1" Ну тогда и зарплата главного тренера сборной 100 тысяч рублей в год лучше чем 3 миллиона долларов, да, Саламыч?

      2
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      Рейтинг: +3123

      Черкизовский Кот 50 минут назад

      Иногда вообще без тренера играть лучше, чем с таким тренером, как Черчесов.

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      Рейтинг: +6605

      Hektor 84 50 минут назад

      По нем уже клиника плачет

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      Рейтинг: +2776

      Axe111 57 минут назад

      Всем ясно какой у вас уровень,точнее его отсутствие, посмешище,это ж надо так оправдывать свою физруковскую должность, НУЛЕВОЙ!!!!!!!

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