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  • Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

Черчесов – об отставке после 0:5 от Сербии: «Не стоило этого делать. Иногда 0:5 лучше, чем 0:1»

24 ноября 2020, 19:44
14

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не подал в отставку после поражения в матче Лиги наций с Сербией (0:5).

«Отставка после матча с Сербией? Главному тренеру не следовало это делать. Если бы надо было это сделать, я бы сделал. Это одна игра, которую мы провели, надо сказать, безобразно. Я сам был шокирован этим результатом. Но это спорт, надо всe переосмыслить.

Есть глобальная задача, которую мы решили — выход на Евро-2020. Есть матчи Лиги наций, где очень обидно, что мы заняли второе место. Запоминается последнее, поэтому в очень негативном свете сейчас всe предстало.

Иногда результат 0:5 лучше, чем 0:1. Теперь всем ясно, какой у нас резерв, кто может подменить. Мы лишний раз убедились в том или ином решении», – сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Источник: «Матч ТВ»
Россия Сербия Черчесов Станислав
Комментарии (14)
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Axe111
1606236468
Всем ясно какой у вас уровень,точнее его отсутствие, посмешище,это ж надо так оправдывать свою физруковскую должность, НУЛЕВОЙ!!!!!!!
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Hektor 84
1606236863
По нем уже клиника плачет
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Черкизовский Кот
1606236891
Иногда вообще без тренера играть лучше, чем с таким тренером, как Черчесов.
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BRO_football
1606238155
Нет. Безобразно вы провели не одну игру с Сербией, а все последние 6 матчей, в которых России не удалось победить
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polt
1606238485
Ему точно уже пора овец пасти. Что наплел, сам то понял, по поводу 0:5?
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alp
1606239315
да его хер уволишь... даже если наши просрут сан-марине и лихтенштейну этот усатый напыщеный урод многозначительно выдаст что нибудь типа "мы стали сильнее"... решил для себя, пока это чмо будет гт, ни одного матча сборной не посмотрю
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NewLife
1606240418
Мне кажется, у него есть проблемы с головой.
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САДЫЧОК
1606255124
Всё просто-Надо лишить всех звания Змс и отобрать орден у Черчесова-ЗАСЛУЖИЛИ !
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Romio-xxx
1606267799
Опять перековеркали.Он сказал,что иногда лучше проиграть 0-5,чем пять раз по 0-1.
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Edward52
1606296486
А чему удивляться? Что Черчесов, что любой другой из сборной тупо болтают о причинах, хотя причина во всех них. У игроков нет ничего кроме самомнения и жажде незаслуженного бабла.
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