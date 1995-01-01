Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в групповом этапе ЛЧ

    УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

    Среди претендентов – нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов и его забитый мяч в ворота «Севильи» прямым ударом со штрафного.

    Помимо россиянина номинированы Лука Модрич (гол «Шахтеру»), Йозуа Киммих (гол «Локомотиву»), Бруну Фернандеш (гол «Истанбулу»), Антуан Гризманн (гол «Ференцварошу») и Неймар (гол «Истанбулу»).

    Посмотреть голы и проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +295

      99-й 7 часов назад

      Над поддержать!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru