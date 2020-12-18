Гол Шапи в ворота «Севильи» номинирован на звание лучшего в групповом этапе ЛЧ

УЕФА назвал номинантов на звание автора лучшего гола по итогам группового этапа Лиги чемпионов-2020/21.

Среди претендентов – нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов и его забитый мяч в ворота «Севильи» прямым ударом со штрафного.

Помимо россиянина номинированы Лука Модрич (гол «Шахтеру»), Йозуа Киммих (гол «Локомотиву»), Бруну Фернандеш (гол «Истанбулу»), Антуан Гризманн (гол «Ференцварошу») и Неймар (гол «Истанбулу»).

Посмотреть голы и проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.