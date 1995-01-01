Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Павлюченко – о «Спартаке»: «Если Кутепов выходит в атаку, то какое тут чемпионство?»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры московской команды в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    «Не могу вспомнить, сколько ударов по воротам «Зенита» нанeс «Спартак». Насколько я помню, «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но сейчас атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти в атаку и создавать что-то я не увидел. Это отсутствие движения и мысли.

    К тому же некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде – и нет футболистов в атаку? Первый раз в жизни такое встречаю. У меня просто нет слов.

    Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат. Давайте будем честными: это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство! «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой», – сказал Павлюченко.

    • «Спартак» отстал от «Зенита» на шесть очков.
    • После поражения от петербуржцев главный тренер московской команды Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать контракт с клубом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4480

      SPACE TRUCKIN 3 часа назад

      фернандо,Зе Луиш,Промес...срубили на продаже хороших игроков бабла...сейчас попробуйте восстановить хотя бы нечто похожее на ту команду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2883

      Axe111 4 часа назад

      Он в принципе не должен выходить на поле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9663

      paracetamol 5 часов назад

      А если Кутепов выходит в оборону, то вообще писец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4348

      Дядя Серёжа 7 часов назад

      А кто у нам ЗМС?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18530

      silver29 7 часов назад

      Ударов было 4 против 30. А на счет сделать из Кутепова напа, так Мозес тоже как защитник покупался, это теория тедеско, все бегут в защиту и нападение, в итоге не туда не сюда не успевают.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81466
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru