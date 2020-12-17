Павлюченко – о «Спартаке»: «Если Кутепов выходит в атаку, то какое тут чемпионство?»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры московской команды в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Не могу вспомнить, сколько ударов по воротам «Зенита» нанeс «Спартак». Насколько я помню, «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но сейчас атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти в атаку и создавать что-то я не увидел. Это отсутствие движения и мысли.

К тому же некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде – и нет футболистов в атаку? Первый раз в жизни такое встречаю. У меня просто нет слов.

Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат. Давайте будем честными: это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство! «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой», – сказал Павлюченко.