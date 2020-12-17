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  • Павлюченко – о «Спартаке»: «Если Кутепов выходит в атаку, то какое тут чемпионство?»

Павлюченко – о «Спартаке»: «Если Кутепов выходит в атаку, то какое тут чемпионство?»

17 декабря 2020, 12:27
4

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры московской команды в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Не могу вспомнить, сколько ударов по воротам «Зенита» нанeс «Спартак». Насколько я помню, «Спартак» всегда пытался атаковать и создавать моменты, но сейчас атака вообще отсутствовала. Просто оборонялись, желания идти в атаку и создавать что-то я не увидел. Это отсутствие движения и мысли.

К тому же некого выпускать со скамейки, чтобы усилить атаку. Если Кутепов выходит в атаку, то что вообще происходит в «Спартаке»? В такой команде – и нет футболистов в атаку? Первый раз в жизни такое встречаю. У меня просто нет слов.

Я очень сильно люблю «Спартак» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но нельзя так играть, если вы хотите выиграть чемпионат. Давайте будем честными: это не чемпионский состав. Если защитник играет нападающего, то какое тут чемпионство! «Зенит» хочет быть чемпионом и доказывает это игрой», – сказал Павлюченко.

  • «Спартак» отстал от «Зенита» на шесть очков.
  • После поражения от петербуржцев главный тренер московской команды Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать контракт с клубом.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман Кутепов Илья
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1608200058
А кто у нам ЗМС?
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paracetamol
1608206384
А если Кутепов выходит в оборону, то вообще писец.
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Axe111
1608209654
Он в принципе не должен выходить на поле
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SPACE TRUCKIN
1608214619
фернандо,Зе Луиш,Промес...срубили на продаже хороших игроков бабла...сейчас попробуйте восстановить хотя бы нечто похожее на ту команду...
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