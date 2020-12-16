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    РПЛ. «Ротор» одержал победу над «Арсеналом» и вышел из зоны вылета

    «Ротор» в 19-м туре РПЛ минимально переиграл «Арсенал» – 1:0.

    Единственный мяч в игре забил с пенальти Фламарион Жуниор.

    Волгоградцы набрали 14 очков и покинули зону вылета, «Арсенал» с 14-ю очками занимает 14-е место.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Ротор – Арсенал – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Жуниор, 81 (с пенальти).

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Песегов, Кипиани (Серченков, 63), Муллин (Понсе, 69), Фламарион.

    «Арсенал»: Шамов, Хагуш, Бурлак, Рассказов (Луценко, 84), Горбатенко, Ткачев (Кангва, 75), Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Панченко.

    Предупреждения: Степанов, 15; Кожемякин, 37 – Ткачев, 16; Рассказов, 58; Костадинов, 73; Горбатенко, 88; Хагуш, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    16.12.2020 20:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9650

      paracetamol 8 часов назад

      Будут знать туляки, как тренеров менять. Чем дальше, чем хуже! А Ротор молодцы, сражаются, не сдаются.

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      Рейтинг: +1928

      alll-333 9 часов назад

      Ротор- молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +1377

      Tsigan 10 часов назад

      Здорово. Ротор должен быть в вышке.

      2
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      Рейтинг: +13511

      derrik2000 11 часов назад

      Всё таки симпатизирую я Ротору за ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ!
      Очень хочу, чтобы они по результатам сезона в целом закрепились в премьер-лиге.

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