РПЛ. «Ротор» одержал победу над «Арсеналом» и вышел из зоны вылета

«Ротор» в 19-м туре РПЛ минимально переиграл «Арсенал» – 1:0.
Единственный мяч в игре забил с пенальти Фламарион Жуниор.
Волгоградцы набрали 14 очков и покинули зону вылета, «Арсенал» с 14-ю очками занимает 14-е место.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Гол: 1:0 – Жуниор, 81 (с пенальти).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Макаров, Жигулев, Песегов, Кипиани (Серченков, 63), Муллин (Понсе, 69), Фламарион.
«Арсенал»: Шамов, Хагуш, Бурлак, Рассказов (Луценко, 84), Горбатенко, Ткачев (Кангва, 75), Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, Кангва, Панченко.
Предупреждения: Степанов, 15; Кожемякин, 37 – Ткачев, 16; Рассказов, 58; Костадинов, 73; Горбатенко, 88; Хагуш, 90+1.
Источник: «Бомбардир»