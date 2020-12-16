РПЛ. «Сочи» в большинстве переиграл «Динамо»

В 19-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Динамо» и обыграл москвичей со счетом 2:0.

Голами отметились Антон Заболотный и Артур Юсупов. гости доигрывали матч вдесятером – на 64-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Роман Евгеньев.

Южане набрали 33 очка и занимают четвертое место, москвичи с 30-ю очками идут шестыми. Эта победа стала для «Сочи» третьей домашней подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Сочи – Динамо – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 52; 2:0 – Юсупов, 71

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Маргасов (Заика, 78), Мевля, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Боковой, 88), Нобоа (Пруцев, 83), Жоаозиньо (Руденко, 82), Дуганджич (Заболотный, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец (Нойштедтер, 61), Варела, Фомин, Лесовой, Грулев (Игбун, 54), Моро, Шиманьски, Н’Жи (Комличенко, 61).

Предупреждения: Дуганжич, 44 – Евгеньев, 16.

Удаления: нет – Евгеньев, 64 (вторая ж.к.)

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