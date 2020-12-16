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    РПЛ. «Сочи» в большинстве переиграл «Динамо»

    В 19-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Динамо» и обыграл москвичей со счетом 2:0.

    Голами отметились Антон Заболотный и Артур Юсупов. гости доигрывали матч вдесятером – на 64-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Роман Евгеньев.

    Южане набрали 33 очка и занимают четвертое место, москвичи с 30-ю очками идут шестыми. Эта победа стала для «Сочи» третьей домашней подряд.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Сочи – Динамо – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 52; 2:0 – Юсупов, 71

    «Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Маргасов (Заика, 78), Мевля, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Боковой, 88), Нобоа (Пруцев, 83), Жоаозиньо (Руденко, 82), Дуганджич (Заболотный, 46).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец (Нойштедтер, 61), Варела, Фомин, Лесовой, Грулев (Игбун, 54), Моро, Шиманьски, Н’Жи (Комличенко, 61).

    Предупреждения: Дуганжич, 44 – Евгеньев, 16.

    Удаления: нет – Евгеньев, 64 (вторая ж.к.)

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    16.12.2020 19:58
    Комментарии22
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      Рейтинг: +2490

      neim 5 часов назад

      И это еще при том, что Шунин два - три раза выручил.
      Срамота, а не игра. У тренеров и селекционной службы впереди работы непочатый край. Срочно надо проводить вторую, генеральную чистку состава.

      0
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      Рейтинг: +9650

      paracetamol 8 часов назад

      Сочи - классная команда. Хороший подбор игроков, сбалансированность в линиях, отличные комбинации... Правильно, что называют Зенит-3. Питерский стиль игры!

      0
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      Рейтинг: +602

      Вальдемар IV > paracetamol 5 часов назад

      розовая мечта дюкова первые два места, и всем по звездочке на эмблемой

      0
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      Рейтинг: +1928

      alll-333 9 часов назад

      Сочи- с победой. Динамо- всё???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16907

      DVOK68 9 часов назад

      Молодцы сочинцы.Поздравления!

      1
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      Рейтинг: +67

      RUBINTATAR 10 часов назад

      Сказки Шварца закончились!

      2
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      Рейтинг: +5076

      житель СПб 10 часов назад

      Поздравляю Сочи! Результат сделали "южане" Заболотный и Юсупов.

      1
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      Рейтинг: +1087

      Muboraksho 10 часов назад

      Сочи с победой. У команды есть потенциал сражаться за участие в еврокубках.

      1
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      Рейтинг: +1853

      prtcs 11 часов назад

      Легко сказать что это ожидалось, но именно так оно и было. Без хороших напов делать нечего, а их нет.

      0
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      Рейтинг: +2593

      Из Твери Леха > prtcs 11 часов назад

      А лучший бомбардир Чехии чего? Не оправдал надежд?

      1
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      Рейтинг: +2419

      sobaka120982 > prtcs 11 часов назад

      У Сочи как раз их и нет))) так что не сетуй... равные составы

      3
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      Рейтинг: +2490

      neim > Из Твери Леха 5 часов назад

      Нет, оправдал. И по по три штуки каждую игру забивает.

      0
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      Рейтинг: +2419

      sobaka120982 11 часов назад

      А где все???? С фразами : Сочи тянут, все куплено, друзья путина???

      6
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      Рейтинг: +1934

      kazak161 11 часов назад

      Бомбардир Сочи на второе место посвятил но сейчас исправился!

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