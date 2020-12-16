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РПЛ. «Сочи» в большинстве переиграл «Динамо»

16 декабря 2020, 19:58
21

В 19-м туре РПЛ «Сочи» принимал «Динамо» и обыграл москвичей со счетом 2:0.

Голами отметились Антон Заболотный и Артур Юсупов. гости доигрывали матч вдесятером – на 64-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник Роман Евгеньев.

Южане набрали 33 очка и занимают четвертое место, москвичи с 30-ю очками идут шестыми. Эта победа стала для «Сочи» третьей домашней подряд.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Сочи – Динамо – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 52; 2:0 – Юсупов, 71

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Маргасов (Заика, 78), Мевля, Миладинович, Цаллагов, Юсупов (Боковой, 88), Нобоа (Пруцев, 83), Жоаозиньо (Руденко, 82), Дуганджич (Заболотный, 46).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец (Нойштедтер, 61), Варела, Фомин, Лесовой, Грулев (Игбун, 54), Моро, Шиманьски, Н’Жи (Комличенко, 61).

Предупреждения: Дуганжич, 44 – Евгеньев, 16.

Удаления: нет – Евгеньев, 64 (вторая ж.к.)

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Заболотный Антон Юсупов Артур Евгеньев Роман
Комментарии (21)
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tushkanlz
1608138031
Ну, какое второе?!
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absent32
1608138051
у бомбардир.ру своя система начисления очков чемпионата России!!!
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Ageorgov
1608138090
С победой, «Сочи»! «Динамо» - удачи !
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tushkanlz
1608138135
Сочинцев – с победой! Динамовцы какие-то уставшие после «Зенита»… во втором тайме, а тут ещё и удаление… «Сочи» дома непобедимы! ☺ ☺ ☺ Молодцы, голы красивые! А «Динамо» забуксовало , жаль.
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sobaka120982
1608139029
А где все???? С фразами : Сочи тянут, все куплено, друзья путина???
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Muboraksho
1608141736
Сочи с победой. У команды есть потенциал сражаться за участие в еврокубках.
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житель СПб
1608142274
Поздравляю Сочи! Результат сделали "южане" Заболотный и Юсупов.
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RUBINTATAR
1608142499
Сказки Шварца закончились!
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paracetamol
1608151107
Сочи - классная команда. Хороший подбор игроков, сбалансированность в линиях, отличные комбинации... Правильно, что называют Зенит-3. Питерский стиль игры!
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Дедуктор
1608196705
Очень качественная работа специалиста с великой футбольной фамилией. Рассчитываю, что эта тенденция будет дальше усиливаться. Российский футбол прирастать должен сильными клубами в южных регионах страны. Краснодар, Сочи, Ростов - тут должна быть концентрация силы.
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