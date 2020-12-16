Ковач: «Нам не хватает Головина. Сложно назвать точную дату его возвращения на поле»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина.

«Нам не хватает Головина. Хочется, чтобы в нашей команде был еще один футболист такого же качества. Надеюсь, он вернется как можно скорее. Сейчас сложно назвать точную дату.

Медицинский персонал считает, что ему рано возвращаться на поле, это большой риск, он не покажет 100% от своих возможностей. Считаю, что 99% возможностей – это недостаточно. Подождем одну, две или три недели – сколько будет нужно.

Головин нужен нам на весь остаток сезона, а не на три ближайших матча», – сказал Ковач в интервью клубной пресс-службе.