Геркус: «Кверквелия может перейти в состав одного из лидеров турецкого чемпионата»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что защитник «Ротора» Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

«Соломон Кверквелия может продолжить карьеру в турецком клубе. Этой зимой Соломон может перейти в турецкий чемпионат в состав одного из лидеров.

Летом он ушeл в волгоградский «Ротор» в аренду из-за того, что на его место был приобретeн Слободан Райкович – один из худших легионеров чемпионата и, если бы существовала номинация «худший трансфер», то, вероятно, Райкович – один из номинантов.

Причины опалы чемпиона и трехкратного обладателя Кубка России неспортивные, об этом много писалось. Спортивных причин не было.

Вспомним, что весной и даже летом 2020 игрок сыграл шесть матчей в основе, ни в одном из которых «Локомотив» не проиграл! Таким образом, Соломон внeс совсем недавно свой вклад в серебряные медали клуба и лигочемпионское место. Тем не менее, его выставили из команды. Выставили и продолжают платить большую часть зарплаты.

В «Роторе» и в сборной Грузии он играет постоянно, может, не блестяще, но добротно, на вполне приличном уровне для того, чтобы быть замеченным турецкими скаутами. Контракт с «Локомотивом» у Кверквелии истекает летом 2021, поэтому выкуп у «Локо» будет символический.

Историю про то, как совет директоров заблокировал его продажу в Англию летом 2018 даже вспоминать уже не хочется. Соломону удачи», – написал Геркус в телеграме.