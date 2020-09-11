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    Кверквелия задумывался о завершении карьеры из-за травмы

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Батуренко рассказал, как защитник Соломон Кверквелия мог уйти из футбола из-за проблем со здоровьем.

    – У него травма была серьезная. В последнем матче с «Уфой» сломался. Потом пошли осложнения, мышцы сводила судорога. Он бегать вообще не мог долгое время. Что только ни делали доктора.

    – Не мог бегать?

    – Да, вот такая травма. Я про подобное никогда не слышал. Вот его вытаскивали из этого состояния очень долго... Саба реально задумывался над тем, чтобы закончить с футболом. Мы с Палычем его отговорили.

    • Сейчас грузинский центрбек выступает на правах аренды за «Ротор».
    • Контракт Кверквелии с «Локо» истекает в 2021 году.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9693

      Skull_Boy 51 минуту назад

      Жаль, если так и произойдет, защитник офигенный

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