Кверквелия задумывался о завершении карьеры из-за травмы

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Батуренко рассказал, как защитник Соломон Кверквелия мог уйти из футбола из-за проблем со здоровьем.

– У него травма была серьезная. В последнем матче с «Уфой» сломался. Потом пошли осложнения, мышцы сводила судорога. Он бегать вообще не мог долгое время. Что только ни делали доктора.

– Не мог бегать?

– Да, вот такая травма. Я про подобное никогда не слышал. Вот его вытаскивали из этого состояния очень долго... Саба реально задумывался над тем, чтобы закончить с футболом. Мы с Палычем его отговорили.