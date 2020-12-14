«Р-Спорт»: главным тренером ЦСКА станет иностранец. Березуцкий может быть назначен и.о.

Новым главным тренером ЦСКА может стать иностранный специалист, а исполняющим обязанности на период оформления его контракта – Василий Березуцкий. Ранее стало известно, что Виктор Гончаренко будет уволен после матча с «Ростовом».

«Главный кандидат на замену Гончаренко – иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен Василий Березуцкий», – рассказал источник «Р-Спорта».