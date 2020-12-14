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    «Р-Спорт»: главным тренером ЦСКА станет иностранец. Березуцкий может быть назначен и.о.

    Новым главным тренером ЦСКА может стать иностранный специалист, а исполняющим обязанности на период оформления его контракта – Василий Березуцкий. Ранее стало известно, что Виктор Гончаренко будет уволен после матча с «Ростовом».

    «Главный кандидат на замену Гончаренко – иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен Василий Березуцкий», – рассказал источник «Р-Спорта».

    • По информации «Чемпионата», Василий Березуцкий – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА.
    • Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +19377

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Вот такой расклад вполне понятен.

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      Рейтинг: +382

      Ёжик в тумане 21 минуту назад

      ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ РЕШЕНО НА ЯНДЕКСЕ ОДИН ЖУРНАЛИСТ НАПИСАЛ ,ЧТО ГАНЧАРЕНКО ПОКИНЕТ ПОСТ ЕСЛИ ЦСКА ПРОИГРАЕТ РОСТОВУ.ДАЖЕ У ОПЫТНОГО ТРЕНЕРА КАК БЕРДЫЕВ ТОЖЕ БЫВАЛИ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ .ДУМАЮ НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЫ БУДУТ ВСПОМИНАТЬ О НЕМ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ.ДАВАЙТЕ ПОЖЕЛАЕМ ЕМУ УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.МОЖЕТ ЕМУ ПОВЕЗЕТ С ДРУГИМ ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ БОЛЬШЕ

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      Рейтинг: +411

      Йост 42 минуты назад

      А Гончаренко - кто? Тоже иностранец, вроде бы...

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      Рейтинг: +14593

      vladimir-7 > Йост 29 минут назад

      Ганчаренко иностранец, но он наш иностранец.

      2
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      Рейтинг: +9050

      BRO_football 1 час назад

      Иностранец, это хорошо. А Ганчаренко пусть валит свою любимую Уфу со дна поднимать. И кривоногого Васина с Обляковым пусть с собой захватит.

      3
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      Рейтинг: +209

      Kalida > BRO_football 1 час назад

      грубо, но в принципе согласен

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      Рейтинг: +605

      ZEVS71 > BRO_football 33 минуты назад

      В точку прям! Грубовато но правдиво!

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      Рейтинг: +1482

      Niko > BRO_football 2 минуты назад

      Ну через чур. Старался, но не получилось. Хотя посыл поддерживаю. Васина и облякова точно пусть с собой забирает.

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