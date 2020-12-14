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  • «Р-Спорт»: главным тренером ЦСКА станет иностранец. Березуцкий может быть назначен и.о.

«Р-Спорт»: главным тренером ЦСКА станет иностранец. Березуцкий может быть назначен и.о.

14 декабря 2020, 18:55
20

Новым главным тренером ЦСКА может стать иностранный специалист, а исполняющим обязанности на период оформления его контракта – Василий Березуцкий. Ранее стало известно, что Виктор Гончаренко будет уволен после матча с «Ростовом».

«Главный кандидат на замену Гончаренко – иностранец. Но на период оформления нового тренера исполняющим обязанности может быть назначен Василий Березуцкий», – рассказал источник «Р-Спорта».

  • По информации «Чемпионата», Василий Березуцкий – главный кандидат на замену Гончаренко в ЦСКА.
  • Серия ЦСКА без побед составляет уже семь матчей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Гончаренко Виктор
Комментарии (20)
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BRO_football
1607963137
Иностранец, это хорошо. А Ганчаренко пусть валит свою любимую Уфу со дна поднимать. И кривоногого Васина с Обляковым пусть с собой захватит.
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Йост
1607965593
А Гончаренко - кто? Тоже иностранец, вроде бы...
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Ёжик в тумане
1607966824
ЕЩЁ НИЧЕГО НЕ РЕШЕНО НА ЯНДЕКСЕ ОДИН ЖУРНАЛИСТ НАПИСАЛ ,ЧТО ГАНЧАРЕНКО ПОКИНЕТ ПОСТ ЕСЛИ ЦСКА ПРОИГРАЕТ РОСТОВУ.ДАЖЕ У ОПЫТНОГО ТРЕНЕРА КАК БЕРДЫЕВ ТОЖЕ БЫВАЛИ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ .ДУМАЮ НАСТОЯЩИЕ БОЛЕЛЫ БУДУТ ВСПОМИНАТЬ О НЕМ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ.ДАВАЙТЕ ПОЖЕЛАЕМ ЕМУ УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.МОЖЕТ ЕМУ ПОВЕЗЕТ С ДРУГИМ ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ БОЛЬШЕ
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Simbirsk
1607970415
Слишком много "пыли". Скорее Гончаренко сам подаст в отставку. К тому же уже был такой случай. Еще раз повторюсь ЦСКА очень лоялен к своим главным, поэтому вбросы про его увольнение в зависимости от результата следующей игры с Ростовом. Это просто вбросы...
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Просто-333
1607971857
Иностранец? Да неужели тот самый великий из Папуа-Новой Гвинеи?
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Plyash
1607973099
Сергея Игнашевича возвращать надо в родные пинаты.
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ySS
1607975471
Забавные болелы у ЦСКА. Проиграли Зениту, гнать Ганчаренку и Облякова, выиграли у Спартака, ай красавец Влашич. Проиграли Локо опять гнать, выиграли у Динамо, молодцы пацаны, проиграли Рубину.... снова Обляков виноват) Ганчаренка - тренер, а не ученик, типа брата или Игнашевича, и футбол он ставит вполне интересный, в отличие от прежнего Лени Гагарина
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ab15488
1608003214
Так ганчаренко и есть иностранец)
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Nerlinger
1608003492
Сколько уже обжигались на иностранцах!!! Свои есть - Бердыев, Юран, Талалаев .....
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ab15488
1608004017
А по факту неблагодарная это работа - тренер. Как обычно происходит. Старого тренера увольняют, а новый приходит доигрывать сезон и ни специалисты, ни болельщики особо ничего от него не ждут. Потом в межсезонье под нового тренера покупаются игроки (с которыми, возможно, и старый тренер выправил бы ситуацию) и начинается новый этап в жизни команды. Вся проблема ганчаренко, это отсутствие опытного центрального защитника и тут уже большой вопрос тем, кто спокойно отпустил бекао. Потом как он реально в ЦСКА был хорош. За счёт чего будут прогрессировать молодые защитники, если играют с себе подобными по возрасту и опыту? И как команда может думать об атаке, если в обороне дыры? Ну и после ухода вернблума нормального опорника в ЦСКА нет. Ахметов так и остался подающий надежды.
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