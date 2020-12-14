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  • Обляков, Зайнутдинов и Шкурин пропустят матч «Ростов» – ЦСКА

Обляков, Зайнутдинов и Шкурин пропустят матч «Ростов» – ЦСКА

14 декабря 2020, 07:23
4

Три футболиста ЦСКА получили дисквалификацию в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».

По этой причине ближайшую игру пропустят полузащитники Бактиер Зайнутдинов и Иван Обляков, а также форвард Илья Шкурин.

В воскресном поединке с «Уралом» (2:2) Зайнутдинов и Обляков получили по четвертой желтой карточке в чемпионате, а Шкурина удалили за грубый подкат.

  • Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в четверг в 20:00 мск.
  • По информации «СЭ», если столичная команда не победит, ее тренер Виктор Гончаренко покинет пост.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Обляков Иван Зайнутдинов Бахтиер Шкурин Илья
Комментарии (4)
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geroin161
1607940546
Отсутствие трёх футболистов не говорит, что от этого они стали слабыми и беззащитными)))
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vladimir-7
1607942341
Любимчика В.Ганчаренко Облякова надо дисквалифицировать до конца чемпионата или перевести его, вообще, в молодежный состав ЦСКА.
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Niko
1607942512
Зайнутдинов и шкурин это большие потери, но я надеюсь компенсируем это отсутствием облякова. По мне лучше в десятером играть чем с таким якорем.
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zigbert
1607968787
Трудный будет матч а тут еще такие потери.
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