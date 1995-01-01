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    Обляков, Зайнутдинов и Шкурин пропустят матч «Ростов» – ЦСКА

    Три футболиста ЦСКА получили дисквалификацию в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».

    По этой причине ближайшую игру пропустят полузащитники Бактиер Зайнутдинов и Иван Обляков, а также форвард Илья Шкурин.

    В воскресном поединке с «Уралом» (2:2) Зайнутдинов и Обляков получили по четвертой желтой карточке в чемпионате, а Шкурина удалили за грубый подкат.

    • Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в четверг в 20:00 мск.
    • По информации «СЭ», если столичная команда не победит, ее тренер Виктор Гончаренко покинет пост.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1482

      Niko 7 часов назад

      Зайнутдинов и шкурин это большие потери, но я надеюсь компенсируем это отсутствием облякова. По мне лучше в десятером играть чем с таким якорем.

      2
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      Рейтинг: +14592

      vladimir-7 7 часов назад

      Любимчика В.Ганчаренко Облякова надо дисквалифицировать до конца
      чемпионата или перевести его, вообще, в молодежный состав ЦСКА.

      2
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      Рейтинг: +1482

      geroin161 7 часов назад

      Отсутствие трёх футболистов не говорит, что от этого они стали слабыми и беззащитными)))

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