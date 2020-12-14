Обляков, Зайнутдинов и Шкурин пропустят матч «Ростов» – ЦСКА

Три футболиста ЦСКА получили дисквалификацию в преддверии матча 19-го тура РПЛ против «Ростова».
По этой причине ближайшую игру пропустят полузащитники Бактиер Зайнутдинов и Иван Обляков, а также форвард Илья Шкурин.
В воскресном поединке с «Уралом» (2:2) Зайнутдинов и Обляков получили по четвертой желтой карточке в чемпионате, а Шкурина удалили за грубый подкат.
- Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в четверг в 20:00 мск.
- По информации «СЭ», если столичная команда не победит, ее тренер Виктор Гончаренко покинет пост.
Источник: «Бомбардир»