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  • Журналист Казаков: «Тедеско после матча с ЦСКА говорил сотруднику соперника: «Fuck you, fuck your family!»

Журналист Казаков: «Тедеско после матча с ЦСКА говорил сотруднику соперника: «Fuck you, fuck your family!»

13 декабря 2020, 13:43
28

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался на проявление расизма в Сочи. В ответ журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков напомнил, что сам немец в одном из предыдущих матчей нецензурно выражался в адрес сотрудника соперника.

«Если Тедеско перед игрой с ЦСКА сказал в лицо одному из руководителей соперника по безопасности:

«Fuck you, fuck your family! (гребаная твоя семья – прим. «Бомбардира»)» – просто за то, что тот просил от тренера соблюдать ковидный регламент РПЛ, где в частности от команд требуется поочерeдный выход на поле – чем тогда считать это:

1) проявлением хамства и дурного воспитания?

2) неуважения к сопернику и лиге, в которой он работает?

3) оскорблением соперника из-за его происхождения?

Эпизод был в трансляции. После дерби Тедеско подошeл извиниться, но извинения не были приняты. Потому что задели семью», – сообщил Казаков.

  • Расистское высказывание в Сочи адрес Тедеско допустил Дмитрий Бородин.
  • Вадим Евсеев, присутствовавший на месте событий в Сочи, считает, что «Спартак» своей «истерией» отвлекает внимание от поражения.
  • Тедеско работает в России с прошлого года.

«Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (28)
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СвинкаСправедливости
1607858297
Сотрудник ЦСКА там что-то гавкнул как всегда и получил по заслугам, я считаю.)) Стыдно за ЦСКАЛ.
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Nesterenko
1607858503
Я давно говорил, что Тедеско это клоун.
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Masteralex
1607859098
у нас слишком лояльно относятся к иностранцам, которые занимают значимые должности и от безнаказанности у них просыпается синдром бога, который также свойственнен российской "илите", но сейчас он совсем зарвался и иммунитетет испарился, поэтому из всех калибром все СМИ устроили ему травлю, поделом чмошнику
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порт
1607860123
Нужно было эту факу засунуть ему промеж булок.
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NewLife
1607860310
Когда ВВП на пресс конференции с Трампом говорил: ФАКТЫ, где ФАК_ТЫ. Даже Трамп проснулся и удивленно посмотрел.))
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ALEX ML
1607861437
Одно слово - свинья
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мы_не_рабы
1607862106
1. Странно что это говорит не официальный представитель клуба, а Казаков. 2. "Попоросить" можно тоже по разному. 3. Если армейцы не обратились с заявленими, то значит были извинения и они всех удовлеворили. А "бомбардир" хайпует на грязи, разжигая вражду между болельщиками, подключая сюда армейцев, вместо того, что бы гасить и сглаживать конфликт.
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Боцман59rus
1607863207
Казаков подстилка РФСная, будучи атташе так вылизывать промежность, что становилось понятно почему его держат. Совершенно пустой, конъюнктурный человечишко, зря получающий зарплату
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ivany4
1607867164
Столько молчал бедный, мучился.)) А как собственно он оказался в этом месте? При приезде команд и на бровке лишних людей не бывает.
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yarik1_78
1607870454
За такие слова можно и в рыло получить.
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