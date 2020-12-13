Журналист Казаков: «Тедеско после матча с ЦСКА говорил сотруднику соперника: «Fuck you, fuck your family!»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался на проявление расизма в Сочи. В ответ журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков напомнил, что сам немец в одном из предыдущих матчей нецензурно выражался в адрес сотрудника соперника.
«Если Тедеско перед игрой с ЦСКА сказал в лицо одному из руководителей соперника по безопасности:
«Fuck you, fuck your family! (гребаная твоя семья – прим. «Бомбардира»)» – просто за то, что тот просил от тренера соблюдать ковидный регламент РПЛ, где в частности от команд требуется поочерeдный выход на поле – чем тогда считать это:
1) проявлением хамства и дурного воспитания?
2) неуважения к сопернику и лиге, в которой он работает?
3) оскорблением соперника из-за его происхождения?
Эпизод был в трансляции. После дерби Тедеско подошeл извиниться, но извинения не были приняты. Потому что задели семью», – сообщил Казаков.
- Расистское высказывание в Сочи адрес Тедеско допустил Дмитрий Бородин.
- Вадим Евсеев, присутствовавший на месте событий в Сочи, считает, что «Спартак» своей «истерией» отвлекает внимание от поражения.
- Тедеско работает в России с прошлого года.
«Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор