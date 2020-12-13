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    Журналист Казаков: «Тедеско после матча с ЦСКА говорил сотруднику соперника: «Fuck you, fuck your family!»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско пожаловался на проявление расизма в Сочи. В ответ журналист, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков напомнил, что сам немец в одном из предыдущих матчей нецензурно выражался в адрес сотрудника соперника.

    «Если Тедеско перед игрой с ЦСКА сказал в лицо одному из руководителей соперника по безопасности:

    «Fuck you, fuck your family! (гребаная твоя семья – прим. «Бомбардира»)» – просто за то, что тот просил от тренера соблюдать ковидный регламент РПЛ, где в частности от команд требуется поочерeдный выход на поле – чем тогда считать это:

    1) проявлением хамства и дурного воспитания?

    2) неуважения к сопернику и лиге, в которой он работает?

    3) оскорблением соперника из-за его происхождения?

    Эпизод был в трансляции. После дерби Тедеско подошeл извиниться, но извинения не были приняты. Потому что задели семью», – сообщил Казаков.

    • Расистское высказывание в Сочи адрес Тедеско допустил Дмитрий Бородин.
    • Вадим Евсеев, присутствовавший на месте событий в Сочи, считает, что «Спартак» своей «истерией» отвлекает внимание от поражения.
    • Тедеско работает в России с прошлого года.

    «Спартак» обвиняет тренера «Сочи» в расизме, а Жоаозиньо – в драке. Краткий разбор

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    13.12.2020 13:43
    Комментарии29
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 18 часов назад

      Я бы его выслал из страны, немчуру поганую!

      0
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      Рейтинг: +929

      alll-1 13 декабря, 19:25

      казаков как ребенок из детсада (а он тоже обзывался и язык показывал))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      yarik1_78 13 декабря, 17:40

      За такие слова можно и в рыло получить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7392

      alp > yarik1_78 22 часа назад

      не удивлюсь, когда увижу новость, что тедеско получил в рыло от неизвестных

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +863

      Spirit_78 > alp 22 часа назад

      Опять начнётся плач о снятии с чемпионата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7018

      ivany4 13 декабря, 16:46

      Столько молчал бедный, мучился.))
      А как собственно он оказался в этом месте? При приезде команд и на бровке лишних людей не бывает.

      4
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      ...
      Рейтинг: +10237

      JTherry > ivany4 13 декабря, 20:12

      Казаков 3 месяца думал и решил вспомнить только сейчас (или придумал)... осталось "вспомнить", что Тедеско ковид-19 изобрел))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +828

      С-Пб on-line > JTherry 20 часов назад

      Такую х у й н ю написал. Кто же ещё за тебя у б л юд к а ещё топит...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19740

      Боцман59rus 13 декабря, 15:40

      Казаков подстилка РФСная, будучи атташе так вылизывать промежность, что становилось понятно почему его держат.
      Совершенно пустой, конъюнктурный человечишко, зря получающий зарплату

      5
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      ...
      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF > Боцман59rus 13 декабря, 20:36

      Я не адепт Казакова, но с вами не соглашусь. Казаков, как представитель федерального ТВ обязан придерживаться основной позиции канала которую до них доводят. Если ты вместо общественного мнения начнешь распространять свое и если оно еще не совпадает с "правильным", можно очень быстро из телеведущего превратится в блогера.

      0
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      Рейтинг: +19740

      Боцман59rus > Retiremen_VMF 22 часа назад

      Согласен, но приспособленцы, удобные сотрудники, вызывают дикую неприязнь и отторжение

      0
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      Рейтинг: +3629

      мы_не_рабы 13 декабря, 15:21

      1. Странно что это говорит не официальный представитель клуба, а Казаков.
      2. "Попоросить" можно тоже по разному.
      3. Если армейцы не обратились с заявленими, то значит были извинения и они всех удовлеворили.
      А "бомбардир" хайпует на грязи, разжигая вражду между болельщиками, подключая сюда армейцев, вместо того, что бы гасить и сглаживать конфликт.

      4
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      Рейтинг: +1964

      ALEX ML 13 декабря, 15:10

      Одно слово - свинья

      8
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      Рейтинг: +929

      alll-1 > ALEX ML 13 декабря, 19:26

      казаков или ты?

      0
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 13 декабря, 14:51

      Когда ВВП на пресс конференции с Трампом говорил: ФАКТЫ, где ФАК_ТЫ. Даже Трамп проснулся и удивленно посмотрел.))

      3
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      Рейтинг: +5019

      порт 13 декабря, 14:48

      Нужно было эту факу засунуть ему промеж булок.

      5
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      Рейтинг: +6384

      NewLife 13 декабря, 14:48

      Казаков - еще один шакал из Маугли.

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