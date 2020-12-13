Хуммельс: «Тактика «Боруссии» редко работает»

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс остался недоволен тактикой команды после матча 11-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (1:5). Единственный мяч хозяев забил Джованни Рейна.

«У нас очень высокий уровень потери мяча, так как мы пытаемся играть в узком пространстве. Если тактика работает, то это похоже на качественный футбол. Но она работает редко. Нужно слишком большое мастерство», – считает Хуммельс.