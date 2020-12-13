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    Хуммельс: «Тактика «Боруссии» редко работает»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс остался недоволен тактикой команды после матча 11-го тура Бундеслиги против «Штутгарта» (1:5). Единственный мяч хозяев забил Джованни Рейна.

    «У нас очень высокий уровень потери мяча, так как мы пытаемся играть в узком пространстве. Если тактика работает, то это похоже на качественный футбол. Но она работает редко. Нужно слишком большое мастерство», – считает Хуммельс.

    • «Боруссия» не выигрывает в Бундеслиги 3 матча подряд.
    • Команда идет в таблице 5-й.
    • Следующий соперник – «Вердер» (15 декабря).

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    Источник: Goal

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    13.12.2020 08:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6769

      Сильвербой 13 декабря, 09:29

      Это поражение легко объяснимо, не стоит переживать из-за него! Когда ты играешь против говноклуба в ЛЧ, где не нужно никаких усилий прикладывать что бы отдрючить их на их же поле, а потом сразу в топ-чемпионате игра, то сложно включиться!!! Даже андердоги из Бундеслиги на две головы сильнее говноклубов из РПЛ!!!

      4
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      Рейтинг: +5336

      KPCCSPB > Сильвербой 13 декабря, 10:26

      Зенит мало имеет Краснодар? Особенно в Краснодаре.

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      Рейтинг: +1192

      elessar arnor > Сильвербой 13 декабря, 12:47

      согласен, зенька то ещё гавнецо

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