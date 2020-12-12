Бундеслига. «Боруссия» Д пропустила пять голов от «Штутгарта», «Лейпциг» победил «Вердер» и другие результаты

Трое участников плей-офф Лиги чемпионов от Германии провели свои матчи в Бундеслиге, и только один победил. Это «Лейпциг», который обыграл «Вердер».

Дортмундская «Боруссия» крупно уступила «Штутгарту», а «Боруссия» из Менхенгладбаха обменялась голами с «Гертой».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 11-й тур

Боруссия Д – Штутгарт – 1:5 (1:1)

Голы: 0:1 – Вамангитука, 26 (с пенальти); 1:1 – Рейна, 39; 1:2 – Вамангитука, 53; 1:3 – Форстер, 60; 1:4 – Кулибали, 63; 1:5 – Гонсалес, 90+1.

Боруссия М – Герта – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гендузи, 47; 1:1 – Эмболо, 70.

Майнц – Кельн – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Реджбечай, 55.

Удаления: нет – Дуда, 76 (вторая ж.к.).

Лейпциг – Вердер – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Забитцер, 26 (с пенальти); 2:0 – Ольмо, 41.

Фрайбург – Арминия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Грифо, 79 (с пенальти); 2:0 – Чон, 90+2.

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