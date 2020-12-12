Головин не сыграет с «Марселем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

24-летний футболист не попал в заявку монегасков на указанную игру.

4 декабря главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что во избежание риска возвращения россиянина на поле нужно подождать еще одну-две недели.