Головин не сыграет с «Марселем»

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции против «Марселя».
24-летний футболист не попал в заявку монегасков на указанную игру.
4 декабря главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что во избежание риска возвращения россиянина на поле нужно подождать еще одну-две недели.
- Головин не играет с 30 августа.
- Хавбек восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.
- «Монако» сыграет с «Марселем» сегодня 19:00 мск.
Источник: Официальный сайт «Монако»