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    Головин не сыграет с «Марселем»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч 14-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

    24-летний футболист не попал в заявку монегасков на указанную игру.

    4 декабря главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что во избежание риска возвращения россиянина на поле нужно подождать еще одну-две недели.

    • Головин не играет с 30 августа.
    • Хавбек восстанавливался после надрыва мышцы задней поверхности бедра.
    • «Монако» сыграет с «Марселем» сегодня 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    12.12.2020 08:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2162

      Аид666 12 декабря, 21:29

      "4 декабря главный тренер «Монако» Нико Ковач сообщил, что во избежание риска возвращения россиянина на поле нужно подождать еще одну-две недели."

      козырная фраза... это он реально так сказал или опять Бомбардир школу прогулял?

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      Рейтинг: +6134

      Alekxei Z. 12 декабря, 11:34

      Кто его вообще последний раз в игре видел ?
      Такой вот российский "бриллиант" , которым ( по нашим СМИ ) интересуются все топы. Чем он хоть болеет ?

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      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF 12 декабря, 10:55

      А он вообще играет? Ну имеет ли место в старте или периодически попадает в заявку в запас? Мало информации до нас про них доходит, но это скорей всего из-за ее отсутствия она не доходит.Такой же и Миранчук. Уехать из команды в которой ты имеешь все в команду где ты радуешься попаданию хотя бы в запас. А какое у них может быть продолжение карьеры, только обратно, у нас то все в норме, если Русский значит будешь играть, развивать российский футбол.

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