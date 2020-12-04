Ковач: «Возможно, возвращения Головина на поле нужно подождать еще неделю-две»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о восстановлении полузащитника Александра Головина. Медики рекомендовали не торопиться с его возвращением.

«Головин на верном пути. Медицинский персонал сказал мне не торопиться с выходом игрока. Травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Я жду Головина, он отличный футболист. Возможно, будет правильно подождать еще неделю-две, чтобы не рисковать», – сказал хорват.