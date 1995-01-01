Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Ковач: «Возможно, возвращения Головина на поле нужно подождать еще неделю-две»

    Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о восстановлении полузащитника Александра Головина. Медики рекомендовали не торопиться с его возвращением.

    «Головин на верном пути. Медицинский персонал сказал мне не торопиться с выходом игрока. Травма оказалась серьезнее, чем предполагалось. Я жду Головина, он отличный футболист. Возможно, будет правильно подождать еще неделю-две, чтобы не рисковать», – сказал хорват.

    • Головин травмировался в августе и уже тренируется в общей группе.
    • «Монако» идет в таблице Лиги 1 4-м.
    • 6 декабря «Монако» сыграет с «Лиллем».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81105
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru