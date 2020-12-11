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    Корян: «Глушаков – топ. Он может вернуться в сборную»

    Нападающий «Химок» Аршак Корян поделился мнением о перспективах партнера по команде Дениса Глушакова вернуться в сборную России.

    – Может ли Глушаков вернуться в сборную?

    – Глушаков – топ. Конечно, может. Почему нет? Человек работает, старается, проявляет себя. Тут главное, чтобы это заметили в тренерском штабе сборной России.

    – Чувствуешь с ним «локомотивскую» связь?

    – Я его не застал в «Локомотиве». Он уже ушел, когда я тренировался на сборах с основой. В этом плане у нас больше «химкинская» связь.

    – Как он ведет себя на поле? По-капитански «пихает»?

    – Глушаков обычно себя ведет. Если и пихает, то всегда по делу.

    • Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
    • Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +259

      Burtaze 38 минут назад

      не топ... скорее жоп...

      0
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      Рейтинг: +6274

      NewLife 1 час назад

      Жду от троллей подробное сравнение с Отстоевым.

      1
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      Рейтинг: +291

      99-й 1 час назад

      вроде не апрель, откуд такие новости?

      0
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      Рейтинг: +1606

      FRZZ 1 час назад

      Корян, что, главный тренер сборной что ли, несет чушь?

      1
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      Рейтинг: +14527

      vladimir-7 1 час назад

      Ну если, только, Н.Симонян пригласит Глушака в сборную ветеранов.

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