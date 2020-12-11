Корян: «Глушаков – топ. Он может вернуться в сборную»

Нападающий «Химок» Аршак Корян поделился мнением о перспективах партнера по команде Дениса Глушакова вернуться в сборную России.

– Может ли Глушаков вернуться в сборную?

– Глушаков – топ. Конечно, может. Почему нет? Человек работает, старается, проявляет себя. Тут главное, чтобы это заметили в тренерском штабе сборной России.

– Чувствуешь с ним «локомотивскую» связь?

– Я его не застал в «Локомотиве». Он уже ушел, когда я тренировался на сборах с основой. В этом плане у нас больше «химкинская» связь.

– Как он ведет себя на поле? По-капитански «пихает»?

– Глушаков обычно себя ведет. Если и пихает, то всегда по делу.