Корян: «Глушаков – топ. Он может вернуться в сборную»

Нападающий «Химок» Аршак Корян поделился мнением о перспективах партнера по команде Дениса Глушакова вернуться в сборную России.
– Может ли Глушаков вернуться в сборную?
– Глушаков – топ. Конечно, может. Почему нет? Человек работает, старается, проявляет себя. Тут главное, чтобы это заметили в тренерском штабе сборной России.
– Чувствуешь с ним «локомотивскую» связь?
– Я его не застал в «Локомотиве». Он уже ушел, когда я тренировался на сборах с основой. В этом плане у нас больше «химкинская» связь.
– Как он ведет себя на поле? По-капитански «пихает»?
– Глушаков обычно себя ведет. Если и пихает, то всегда по делу.
- Глушаков в последний раз играл за сборную в марте 2018 года.
- Всего хавбек провел за национальную команду 57 матчей, забил пять голов и сделал один ассист.
Источник: Sport24