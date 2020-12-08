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    СКР: на строительстве «Газпром Арены» украли 180 миллионов рублей

    Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о хищении 180 миллионов рублей при установке системы видеонаблюдения на «Газпром Арене» – домашнем стадионе «Зенита».

    В ходе расследования было выявлено, что оборудование было закуплено почти на 180 миллионов дороже.

    «В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.

    В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.

    Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – сказали в СКР.

    • Стадион заложен в 2007 году, открыт – в 2017-м.
    • Вместимость арены – более 60 тысяч зрителей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии51
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      Рейтинг: +14454

      vladimir-7 1 минуту назад

      Это только при установке системы видеонаблюдения. А где соучастники
      Мудко, Фурсенко и др.? Всех в суд на ковер, вернуть деньги и виновных
      на каторгу в Сибирь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3516

      maygli 3 минуты назад

      "Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – сказали в СКР."
      Оказывается его ещё и на бюджетные деньги строили?!? Нормально?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1793

      Евгений Агеев 3 минуты назад

      Что то они мало написали! Там в разы больше *********!

      0
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      Рейтинг: +2443

      neim 6 минут назад

      Стыдно, стыдно за расхитителей ))).

      0
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      Рейтинг: +19237

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Как говорил Карлсон: "Спокойствие и только спокойствие!" Никому ничего не будет, чужие там не ходят.

      0
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      Рейтинг: +5204

      "supermax" 13 минут назад

      бакланы....

      1
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      Рейтинг: +19237

      DOCTOR PENALTY > "supermax" 6 минут назад

      На защите крыши от бакланов спи*дили гораздо больше.

      0
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      Рейтинг: +5120

      Lester84 17 минут назад

      И это только то, что не удалось спрятать

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      Рейтинг: +499

      Armani nn 21 минуту назад

      60 квартир 2-х комнатных в Нижнем Новгороде))))целый б..дь подъезд!

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      Рейтинг: +1208

      Fusballer 21 минуту назад

      Не может быть!

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      Рейтинг: +931

      Alex Flash 31 минуту назад

      Бакланы взяли на закуску

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