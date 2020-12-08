СКР: на строительстве «Газпром Арены» украли 180 миллионов рублей

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о хищении 180 миллионов рублей при установке системы видеонаблюдения на «Газпром Арене» – домашнем стадионе «Зенита».

В ходе расследования было выявлено, что оборудование было закуплено почти на 180 миллионов дороже.

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.

В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.

Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – сказали в СКР.