СКР: на строительстве «Газпром Арены» украли 180 миллионов рублей

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о хищении 180 миллионов рублей при установке системы видеонаблюдения на «Газпром Арене» – домашнем стадионе «Зенита».
В ходе расследования было выявлено, что оборудование было закуплено почти на 180 миллионов дороже.
«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.
В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.
Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – сказали в СКР.
- Стадион заложен в 2007 году, открыт – в 2017-м.
- Вместимость арены – более 60 тысяч зрителей.
Источник: «Р-Спорт»