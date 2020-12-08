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  • СКР: на строительстве «Газпром Арены» украли 180 миллионов рублей

СКР: на строительстве «Газпром Арены» украли 180 миллионов рублей

8 декабря 2020, 11:58
68

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил о хищении 180 миллионов рублей при установке системы видеонаблюдения на «Газпром Арене» – домашнем стадионе «Зенита».

В ходе расследования было выявлено, что оборудование было закуплено почти на 180 миллионов дороже.

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже.

В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.

Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», – сказали в СКР.

  • Стадион заложен в 2007 году, открыт – в 2017-м.
  • Вместимость арены – более 60 тысяч зрителей.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия
Комментарии (68)
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oyabun
1607418724
Это видимо, не считая других случаев воровства на миллиарды при строительстве стадиона.Хотя о чем я говорю? У нас же так - украл курицу у соседа - уголовник; украл миллиард - бизнесмен и уважаемый человек.
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BRAZILES
1607418858
нашли козлов отпущения-------Нужно спросить впервую очередь с Матвиенко она все строительство курировала ----и постоянно просила у путина государственных денег -----все нехватало на дострой стадиона
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Nevsky_RU
1607418976
Ну если даже на строительстве космодрома лярды п*здят, то что уж там какой то стадион для челяди))
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JTherry
1607420884
из более чем 50 млрд. рублей, потраченных на строительство стадиона, 180 млн. рублей, украденных только на систему видеонаблюдения, выглядят лишь вершиной айсберга грандиознейшего воровства на "Газпром-арене"...
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Дядя Серёжа
1607421376
Глава 1. Видеонаблюдение. ... ... ... Глава 124. Покупка футбольных ворот...
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spam2009
1607421913
они хотели сказать миллиардов?, тогда поверю. 180 миллионов это слишком мало для бомжей
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nik55
1607422961
о хищении 180 миллионов рублей при установке системы видеонаблюдения на «Газпром Арене» – вы дайте полную сумму похищенного ?
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vladimir-7
1607426266
Это только при установке системы видеонаблюдения. А где соучастники Мудко, Фурсенко и др.? Всех в суд на ковер, вернуть деньги и виновных на каторгу в Сибирь.
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portero
1607426840
Не поделились видно с кем надо...
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Nerlinger
1607427391
Только на видеокамерах, а сколько же со всего стадиона стырили????? На 180 лямов не видеонаблюдение, а новый стадион можно построить!!!
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