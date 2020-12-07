Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022

Сборная России узнала соперников по группе квалификации ЧМ-2022.
Команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
История матчей российской сборной с указанными соперниками:
- Хорватия: четыре матча – две ничьи и два поражения (в том числе в серии пенальти на ЧМ-2018);
- Словакия: девять матчей – три победы, три ничьи и три поражения;
- Словения: пять матчей – две победы, одна ничья и два поражени;
- Кипр: пять матчей – четыре победы и одна ничья;
- Мальта: один матч – одна победа.
Источник: Wildstat