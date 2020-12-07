Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022

Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022

7 декабря 2020, 21:41
8

Сборная России узнала соперников по группе квалификации ЧМ-2022.

Команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

История матчей российской сборной с указанными соперниками:

  • Хорватия: четыре матча – две ничьи и два поражения (в том числе в серии пенальти на ЧМ-2018);
  • Словакия: девять матчей – три победы, три ничьи и три поражения;
  • Словения: пять матчей – две победы, одна ничья и два поражени;
  • Кипр: пять матчей – четыре победы и одна ничья;
  • Мальта: один матч – одна победа.

Источник: Wildstat
Россия. Премьер-лига Европа Россия Хорватия Словакия Словения Кипр Мальта
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бриг
1607368991
3-е место вряд ли. За 4-е можем реально побороться. Лучше бы вместо Словении был Сан-Марино. Тогда бы 3-е - точно, если очень постараться.
Ответить
serglider
1607369017
Вывод: Боремся за второе место в стыках, очки можем потерять с любой сборной в группе... Вероятность попадания на ЧМ стремится к нулю)))
Ответить
derrik2000
1607369154
Как я и писал на другой ветке, 4-е место - наше законное место сейчас. Ну. если повезёт и со Словакией или со Словенией по два раза сыграем в ничью, а у Кипра выиграем оба матча (в чём я очень сомневаюсь, конечно), то - да. Может и 3-е место засветить.
Ответить
Play
1607398476
На Словакию придётся снова Широкова вызывать, если не посадят, без него это колхоз не обыграть.
Ответить
serppion
1607426682
Кто радовался итогам жеребьевки?! Для нас в группе собрали одних монстров. Хорваты нам не по зубам. Словакия - вроде счет равный, но последняя игра не за нами. Словения - вроде счет равный, но последняя игра не за нами, выбиты в стыках. Держись, Кипр - порвем, хрен тебе а не 4 место!
Ответить
Главные новости
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
1
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
32
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
14
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
14
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+