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    Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022

    Сборная России узнала соперников по группе квалификации ЧМ-2022.

    Команда Станислава Черчесова сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

    История матчей российской сборной с указанными соперниками:

    • Хорватия: четыре матча – две ничьи и два поражения (в том числе в серии пенальти на ЧМ-2018);
    • Словакия: девять матчей – три победы, три ничьи и три поражения;
    • Словения: пять матчей – две победы, одна ничья и два поражени;
    • Кипр: пять матчей – четыре победы и одна ничья;
    • Мальта: один матч – одна победа.

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    Источник: Wildstat

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    Сегодня, 21:41
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3200

      solodealer 30 минут назад

      Вопрос только один: будет или нет Кипр участвовать в борьбе за второе место...
      И это - при оптимистическом сценарии... А так... вполне возможно, что черчесовцы "поборются" с Кипром и словенцами...за третье место...?

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      Рейтинг: +22271

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Традиции надо чтить .

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      Рейтинг: +13235

      derrik2000 1 час назад

      Как я и писал на другой ветке, 4-е место - наше законное место сейчас.
      Ну. если повезёт и со Словакией или со Словенией по два раза сыграем в ничью, а у Кипра выиграем оба матча (в чём я очень сомневаюсь, конечно), то - да.
      Может и 3-е место засветить.

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      Рейтинг: +757

      serglider > derrik2000 1 час назад

      Третье место ничего не дает России! Разве, что со временем скатимся в четвертую корзину))) Одного понять не могу, чабан-овцевод обосрался на всех турнирах, кроме домашнего ЧМ и то потому что испанцы затеяли не вовремя чехарду с тренерами. Ежу понятно, что Стасик только языком молоть горазд, две ЛН бездарно просраны! С какого перепуга в РФС решили, что он отбор на ЧМ вытянит? Походу гнать поганой метлой нужно и боссов РФС и Стасика...

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      Рейтинг: +13235

      derrik2000 > serglider 50 минут назад

      Спустись на грешную Землю, друг мой!
      В России ВСЕ НАЦПРОЕКТЫ ПОТЕРПЕЛИ ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ!
      ВСЕ!!!
      И что, кто-то из "эффективных менеджеров" ответил за ЭТО?
      НИКТО!!!
      А ты о каком-то трындоболе-чабане речь ведёшь...

      1
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      Рейтинг: +3200

      solodealer > derrik2000 33 минуты назад

      !))+

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      Рейтинг: +757

      serglider 1 час назад

      Вывод: Боремся за второе место в стыках, очки можем потерять с любой сборной в группе... Вероятность попадания на ЧМ стремится к нулю)))

      1
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      Рейтинг: +1870

      Бриг 1 час назад

      3-е место вряд ли. За 4-е можем реально побороться. Лучше бы вместо Словении был Сан-Марино. Тогда бы 3-е - точно, если очень постараться.

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      Рейтинг: +1961

      аларм дубль2 1 час назад

      судя по статистике 3е-4е место будем оспаривать!а может и выше замахнемся,но это если только без черчесова!хотя всякое может быть!

      2
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      Рейтинг: +757

      serglider > аларм дубль2 1 час назад

      К сожалению, Стасик ни разу не смог, со сборной России, занять первое место в тех турнирах где участвовала сборная! Даже на домашнем ЧМ, вышли из группы со второго))) С решающими матчами вообще жесть! Обыграли только испанцев, у которых была тренерская чехарда, да и то по пенальти! Короче выход в финальную часть ЧМ и тренер овцевод, у руля сборной - события взаимоисключающие друг друга!

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      Рейтинг: +1961

      аларм дубль2 > serglider 1 час назад

      к сожалению увы и ах!но может быть все таки что то и изменится в лучшую сторону!?время есть и оно пошло!

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