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  • Юран – об отборе к ЧМ-2022: «У России не должно быть проблем. Нужно выходить из группы»

Юран – об отборе к ЧМ-2022: «У России не должно быть проблем. Нужно выходить из группы»

7 декабря 2020, 16:21
5

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал об ожиданиях от жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022.

«Из первой корзины нам бы никого не надо получать, конечно, учитывая последние игры. Если брать вторую корзину, то со всеми командами мы можем конкурировать. Вторая и третья корзины между собой не имеют большой разницы.

Нам не стоит выбирать соперников тут, потому что это несерьезно. Всe зависит от нас. У сборной России не должно быть проблем, нужно решать свои задачи и выходить из группы. Если все будут здоровы, то всe будет хорошо.

У Черчесова была возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотрели», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

  • Жеребьевка состоится сегодня, 7 декабря. Начало – в 20:00 по московскому времени.
  • Россия оказалась в третьей корзине.

Источник: «Матч ТВ»
Европа Россия Юран Сергей
Комментарии (5)
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Sterh
1607348789
Он, может, про какую-то другую сборную России говорит? Не про ту, что играла с Сербией?
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Давид59
1607349848
Нужно, нужно, кто же спорит. А вот возможно ли? Из первой корзины будет команда типа Германии, из второй типа Голландии. Вот будет весело!
Ответить
серега кашин
1607350658
смотря какая группа
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Маленький
1607357900
Смешной дядька
Ответить
Axe111
1607358311
Ну да,у нас же ТОП ФУТБОЛИСТЫ, ТРУДЯГИ КАКИЕ!!!! ТАЛАНТ БЕШЕНЫЙ
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