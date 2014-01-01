Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Юран – об отборе к ЧМ-2022: «У России не должно быть проблем. Нужно выходить из группы»

    Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал об ожиданиях от жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022.

    «Из первой корзины нам бы никого не надо получать, конечно, учитывая последние игры. Если брать вторую корзину, то со всеми командами мы можем конкурировать. Вторая и третья корзины между собой не имеют большой разницы.

    Нам не стоит выбирать соперников тут, потому что это несерьезно. Всe зависит от нас. У сборной России не должно быть проблем, нужно решать свои задачи и выходить из группы. Если все будут здоровы, то всe будет хорошо.

    У Черчесова была возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотрели», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

    • Жеребьевка состоится сегодня, 7 декабря. Начало – в 20:00 по московскому времени.
    • Россия оказалась в третьей корзине.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:21
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5419

      серега кашин 10 минут назад

      смотря какая группа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4185

      Давид59 24 минуты назад

      Нужно, нужно, кто же спорит. А вот возможно ли? Из первой корзины будет команда типа Германии, из второй типа Голландии. Вот будет весело!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      Sterh 41 минуту назад

      Он, может, про какую-то другую сборную России говорит? Не про ту, что играла с Сербией?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81181
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru