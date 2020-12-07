Юран – об отборе к ЧМ-2022: «У России не должно быть проблем. Нужно выходить из группы»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал об ожиданиях от жеребьевки европейского отбора к ЧМ-2022.

«Из первой корзины нам бы никого не надо получать, конечно, учитывая последние игры. Если брать вторую корзину, то со всеми командами мы можем конкурировать. Вторая и третья корзины между собой не имеют большой разницы.

Нам не стоит выбирать соперников тут, потому что это несерьезно. Всe зависит от нас. У сборной России не должно быть проблем, нужно решать свои задачи и выходить из группы. Если все будут здоровы, то всe будет хорошо.

У Черчесова была возможность посмотреть на ближайший резерв. Посмотрели», – сказал Юран в эфире «Матч ТВ».