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    В Цюрихе состоится жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2022. Россия в третьей корзине

    Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Сборная России оказалась в третьей корзине при жеребьевке.

    Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

    Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

    Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

    Четвeртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

    Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

    Шестая корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

    • Отборочный турнир к ЧМ-2022 в Европе пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
    • По политическим причинам Россия не сможет попасть в одну группу с Украиной и Косово.
    • Напрямую на чемпионат мира попадут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
    • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.
    • Всего от Европы на чемпионат мира попадут 16 команд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +439

      Урия Гип 2 31 минуту назад

      Дания, Уэльс, Россия, Израиль, Латвия, Гибралтар.

      0
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      ...
      Рейтинг: -108

      net zenit1967 > Урия Гип 2 10 минут назад

      группа мечта!и все равно таких не пройдем с таким тренером и руководством!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2474

      Из Твери Леха 45 минут назад

      Вся надежда на Сан-Марину

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5201

      "supermax" > Из Твери Леха 21 минуту назад

      хочешь чтобы чуба от радости скончался?

      0
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      Рейтинг: +26949

      zra78 45 минут назад

      Франция
      Польша
      Россия
      Б и Г
      Кипр
      Молдова

      0
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      Рейтинг: +1308

      spam2009 59 минут назад

      дания, румыния, россия, андорра я думаю будет так

      0
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      Рейтинг: +18091

      silver29 1 час назад

      Славик физрук подумал, нам бы в шестой корзине пошуршать без всех остальных )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11657

      alarm 1 час назад

      гнять хряков и усатого из сборной, иначе позор!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1151

      ySS 1 час назад

      Дания,Уэльс, Сербия, Турция, Словакия, Румыния - команды случайные в своих корзинах.

      0
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      Рейтинг: +3769

      Cleaner > ySS 1 час назад

      Зато Россия теперь неслучайно и точно в своей корзине.

      2
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      Рейтинг: +18511

      bset 1 час назад

      Даже в стыки не попадем

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      Рейтинг: +11682

      KLIM777 > bset 1 час назад

      стыков здесь нет. Второе место должно быть с очень хорошими показателями, чтобы пройти дальше.

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      Рейтинг: +26949

      zra78 > KLIM777 1 час назад

      Стыки здесь есть!!!!

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      Рейтинг: +11682

      KLIM777 > zra78 58 минут назад

      опять вернули что ли

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