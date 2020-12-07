В Цюрихе состоится жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2022. Россия в третьей корзине

Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Сборная России оказалась в третьей корзине при жеребьевке.

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвeртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.