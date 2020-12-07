В Цюрихе состоится жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2022. Россия в третьей корзине

Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Сборная России оказалась в третьей корзине при жеребьевке.
Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.
Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Четвeртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.
Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Шестая корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
- Отборочный турнир к ЧМ-2022 в Европе пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
- По политическим причинам Россия не сможет попасть в одну группу с Украиной и Косово.
- Напрямую на чемпионат мира попадут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
- К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.
- Всего от Европы на чемпионат мира попадут 16 команд.