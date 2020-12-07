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  • В Цюрихе состоится жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2022. Россия в третьей корзине

В Цюрихе состоится жеребьевка европейского отбора к ЧМ-2022. Россия в третьей корзине

7 декабря 2020, 15:51
9

Сегодня, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Сборная России оказалась в третьей корзине при жеребьевке.

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвeртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

  • Отборочный турнир к ЧМ-2022 в Европе пройдет с марта по ноябрь 2021 года.
  • По политическим причинам Россия не сможет попасть в одну группу с Украиной и Косово.
  • Напрямую на чемпионат мира попадут 10 победителей групп. Команды, занявшие вторые места, встретятся в стыковых матчах.
  • К десяти обладателям вторых мест присоединятся две сильнейшие команды Лиги наций – кроме тех, что уже обеспечили себе выход на ЧМ-2022.
  • Всего от Европы на чемпионат мира попадут 16 команд.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Россия Бельгия Франция Англия Португалия Испания Италия Хорватия Дания Германия Нидерланды
Комментарии (9)
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ySS
1607346358
Дания,Уэльс, Сербия, Турция, Словакия, Румыния - команды случайные в своих корзинах.
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spam2009
1607347679
дания, румыния, россия, андорра я думаю будет так
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zra78
1607348524
Франция Польша Россия Б и Г Кипр Молдова
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Из Твери Леха
1607348536
Вся надежда на Сан-Марину
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Урия Гип 2
1607349379
Дания, Уэльс, Россия, Израиль, Латвия, Гибралтар.
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Кирилл Михайлов
1607351339
Англия, Турция, Россия, Беларусь, Азербайджан, Молдова
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Argon
1607353741
Если мы считаем, что достойны 2-й корзины, то нужно уметь побеждать всех кто в ней есть. Кроме Украины и Шведции, я там сильных не вижу. А если мы боимся соперников из 2-й корзины и считаем, что все они нам не по зубам, то нефиг нам там и делать. Рейтинг справедливый.
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BarStep
1607359600
Франция, Швейцария, Албания, и кто-нибудь из поссоветского пространства
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