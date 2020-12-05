ФНЛ. «Краснодар-2» забил семь безответных голов «Спартаку-2», у Сперцяна хет-трик

В матче 26-го тура ФНЛ «Краснодар-2» дома разгромил «Спартак-2» со счетом 7:0.
Гости с 18-й минуты играли вдесятером после удаления Даниила Петрунина.
Голы в этой игре забивали по разу Максим Кутовой и Илья Мартынов, дважды Леон Сабуа и трижды Эдуард Сперцян.
Первенство ФНЛ. 26-й тур
Краснодар-2 – Спартак-2 (Москва) – 7:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Кутовой, 7; 2:0 – Сперцян, 20; 3:0 – Сперцян, 29; 4:0 – Мартынов, 37; 5:0 – Сабуа, 60; 6:0 – Сабуа, 75; 7:0 – Сперцян, 81.
Удаление: нет – Петрунин, 18.
Источник: «Бомбардир»