Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФНЛ. «Краснодар-2» забил семь безответных голов «Спартаку-2», у Сперцяна хет-трик

ФНЛ. «Краснодар-2» забил семь безответных голов «Спартаку-2», у Сперцяна хет-трик

5 декабря 2020, 15:00
12

В матче 26-го тура ФНЛ «Краснодар-2» дома разгромил «Спартак-2» со счетом 7:0.

Гости с 18-й минуты играли вдесятером после удаления Даниила Петрунина.

Голы в этой игре забивали по разу Максим Кутовой и Илья Мартынов, дважды Леон Сабуа и трижды Эдуард Сперцян.

Первенство ФНЛ. 26-й тур

Краснодар-2 – Спартак-2 (Москва) – 7:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Кутовой, 7; 2:0 – Сперцян, 20; 3:0 – Сперцян, 29; 4:0 – Мартынов, 37; 5:0 – Сабуа, 60; 6:0 – Сабуа, 75; 7:0 – Сперцян, 81.

Удаление: нет – Петрунин, 18.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. ФНЛ Краснодар-2 Спартак-2
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1607173292
Идёт бычок качается, Шатаясь на ходу, Ох! в лиге не срастается В пердиве доберу)))))))))
Ответить
Мага 13
1607176095
как у аларма подгорает-то сегодня, бомбит не по-детски)))) стыдно за него, позор)))) не иначе как раскодировался после падения на дно в Брюгге, сорвался в штопор бедолага)))
Ответить
Вальдемар IV
1607191818
может хоть этот молодняк чего даст команде, кроме тачек и скандалов
Ответить
Просто-333
1607239344
Краснодарцы красавцы! А вот комментаторы ниже снова грызутся, как мыши в навозе- нехорошо.
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
27
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
13
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Все новости
Все новости
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
Вчера, 12:57
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
Вчера, 11:59
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
Вчера, 09:51
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+