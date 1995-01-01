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    ФНЛ. «Краснодар-2» забил семь безответных голов «Спартаку-2», у Сперцяна хет-трик

    В матче 26-го тура ФНЛ «Краснодар-2» дома разгромил «Спартак-2» со счетом 7:0.

    Гости с 18-й минуты играли вдесятером после удаления Даниила Петрунина.

    Голы в этой игре забивали по разу Максим Кутовой и Илья Мартынов, дважды Леон Сабуа и трижды Эдуард Сперцян.

    Первенство ФНЛ. 26-й тур

    Краснодар-2 – Спартак-2 (Москва) – 7:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Кутовой, 7; 2:0 – Сперцян, 20; 3:0 – Сперцян, 29; 4:0 – Мартынов, 37; 5:0 – Сабуа, 60; 6:0 – Сабуа, 75; 7:0 – Сперцян, 81.

    Удаление: нет – Петрунин, 18.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11401

      alarm 13 минут назад

      гы-гы!

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      Рейтинг: +10797

      Skull_Boy > alarm 8 минут назад

      Стыдно, что ты такой дол6ае_6, вот это реально стыдно и видимо тебя 3,14дарнули мясные отрядно, раз в каждом посте гундишь

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      Рейтинг: +11401

      alarm > Skull_Boy 8 минут назад

      ты лучше сообщи, где твои собратья с рылами сейчас отсиживаются после такого ПОЗОРА! ахаха!

      0
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      Рейтинг: +10797

      Skull_Boy > alarm 3 минуты назад

      Про то и слово 100% долб и полемика закончена и тебе пора уже на парад вместе с дрочером в лидерах и не зря же alarm с английского переводиться тревога или испуг, шуганули твою жопу по-царски

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      Рейтинг: +11401

      alarm > Skull_Boy 41 секунду назад

      у тебя явный дегенератизм в роду, я уже сбился со счёта, сколько раз ты свой коммент редактировал, дополняя его важными (как тебе кажется) подробностями. а по факту ты такой тупой валенок, что даже не знаешь, где необходимо ставить запятые. тебе отсыпать?

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      Рейтинг: +11401

      alarm 13 минут назад

      стыдно за спартак-2!

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      Рейтинг: +11401

      alarm 13 минут назад

      позор спартаку-2!

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      Рейтинг: +11401

      alarm 13 минут назад

      мини-пиги чтят ливерпульские традиции взрослых особей

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