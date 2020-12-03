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    УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

    На награду претендуют четыре футболиста: полузащитник «Милана» Йенс Хеуге, хавбек «Мольде» Магнус Эйкрем, форвард «Лилля» Бурак Йилмаз и полузащитник «Браги» Галено.

    • Хеуге забил гол и отдал голевую передачу в матче с «Селтиком» (4:2).
    • Эйкрем сделал 1+1 в игре с «Дандолком» (3:1).
    • Йилмаз отметился дублем в матче со «Спартой» (2:1).
    • Галено забил гол и отдал два ассиста в игре с АЕК (4:2).

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    Источник: сайт УЕФА

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