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    Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Рапид», «Рома» добыла волевую победу над «Янг Бойз» и другие результаты

    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «Наполи» сыграл вничью с «АЗ Алкмааром», «Арсенал» крупно победил «Рапид», «Байер» на выезде взял верх над «Ниццей», а «Рома» переиграла «Янг Бойз».

    Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

    АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Наполи (Италия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мертенс, 6; 1:1 – Мартинс-Инди, 54.

    Арсенал (Англия) – Рапид (Австрия) – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ляказетт, 10; 2:0 – Мари, 18; 3:0 – Нкетиа, 44; 3:1 – Китагава, 47; 4:1 – Смит, 66.

    Ницца (Франция) – Байер (Германия) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Диаби, 22; 1:1 – Камара, 26; 1:2 – Драгович, 32; 2:2 – Ндой, 47; 2:3 – Баумгартлингер, 51.

    Рома (Италия) – Янг Бойз (Швейцария) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Нсаме, 34; 1:1 – Майорал, 44; 2:1 – Калафьори, 59; 3:1 – Джеко, 81.

    Удаление: нет – Камара, 83.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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