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    Смольников – о победе над «Ренном»: «Сегодня мы играли сердцем»

    Защитник «Краснодара» Игорь Смольников подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).

    «У нас были очень тяжелые последние два месяца. Игры следовали одна за другой. Конечно, мы влезли в непростую ситуацию, и я рад, что мы дружно всей командой из нее выбрались.

    Сегодня мы играли сердцем. Все ребята оставили все силы на поле и, считаю, заслуженно победили», – приводит слова Смольникова пресс-служба УЕФА.

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    Источник: сайт УЕФА

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