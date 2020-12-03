Смольников – о победе над «Ренном»: «Сегодня мы играли сердцем»

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:0).

«У нас были очень тяжелые последние два месяца. Игры следовали одна за другой. Конечно, мы влезли в непростую ситуацию, и я рад, что мы дружно всей командой из нее выбрались.

Сегодня мы играли сердцем. Все ребята оставили все силы на поле и, считаю, заслуженно победили», – приводит слова Смольникова пресс-служба УЕФА.

Вне зависимости от результатов последнего тура «Краснодар» сыграет в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» – первый российский клуб, победивший в еврокубках. На это потребовалось 18 матчей.

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