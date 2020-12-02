Моуринью: «Кейн травмировался, но есть хороший шанс, что он будет готов к «Арсеналу»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн травмировался на этой неделе. Он не тренировался сегодня, 2 декабря, в преддверии матча Лиги Европы против ЛАСКа.

«Я не собираюсь говорить вам о характере травмы Кейна. Я думаю, у него есть хороший шанс, чтобы быть готовым к «Арсеналу». Думаю, он собирается играть, таково мое чувство», – сказал главный тренер Жозе Моуринью.