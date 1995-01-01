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    Моуринью: «Кейн травмировался, но есть хороший шанс, что он будет готов к «Арсеналу»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн травмировался на этой неделе. Он не тренировался сегодня, 2 декабря, в преддверии матча Лиги Европы против ЛАСКа.

    «Я не собираюсь говорить вам о характере травмы Кейна. Я думаю, у него есть хороший шанс, чтобы быть готовым к «Арсеналу». Думаю, он собирается играть, таково мое чувство», – сказал главный тренер Жозе Моуринью.

    • Также сегодня не тренировались Серхио Регилон, Карлос Винисиус, Эрик Ламела.
    • «Тоттенхэм» не лидирует в группе Лиги Европы лишь ввиду дополнительных показателей.
    • Кейн – лучший игрок сезона АПЛ по системе «гол+пас» (16).

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    Источник: Sky Sports

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