Наумов: «Локомотиву» надо тупо взять и победить «Зальцбург»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что ждeт победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

«Жду от «Локомотива» победы в матче с «Зальцбургом». Команда набрала неплохой ход в Лиге чемпионов, мотивации у «железнодорожников» хоть отбавляй. Сегодня надо тупо взять и победить австрийскую команду. Ничего особенного в ней нет. Ставлю на победу «Локомотива» с разницей в один мяч. Что касается потери Крыховяка — это не фатально. Гжегож, конечно, очень важный игрок, но Магкеев и Куликов смогут сыграть в центре. Когда-то же молодым надо начинать! Сегодня им дадут шанс проявить себя, они должны справиться.

Помечтать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов можно. Расклад следующий: мы обыграем «Зальцбург», а «Бавария» переиграет «Атлетико». После этого немцам ничего уже не нужно будет. В последнем матче они будут играть без мотивации, а «Локомотив» зацепит ничейку, а то и больше!

Стоит отметить, «Локомотив» в Лиге чемпионов и в РПЛ — две разные команды. Выхолощенность после игр в еврокубках сказывается на результатах во внутреннем чемпионате. Сыграть с «Атлетико» в Мадриде, а на третьи сутки проводить матч в Грозном с «Ахматом» — очень сложно. В Лиге чемпионов мы играем в совершенно другой футбол: обороняемся, при возможности контратакуем и ловим свой шанс. В РПЛ уже «Локо» должен атаковать, а соперник ищет свой шанс. К сожалению, в позиционной игре клуб пока не силен. Если неплохо получается играть на контратаках, то позиционно игра еще не поставлена. Отсюда и проблемы в игре со средними командами», — сказал Наумов.