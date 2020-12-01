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  • Наумов: «Локомотиву» надо тупо взять и победить «Зальцбург»

Наумов: «Локомотиву» надо тупо взять и победить «Зальцбург»

1 декабря 2020, 18:33
5

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что ждeт победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

«Жду от «Локомотива» победы в матче с «Зальцбургом». Команда набрала неплохой ход в Лиге чемпионов, мотивации у «железнодорожников» хоть отбавляй. Сегодня надо тупо взять и победить австрийскую команду. Ничего особенного в ней нет. Ставлю на победу «Локомотива» с разницей в один мяч. Что касается потери Крыховяка — это не фатально. Гжегож, конечно, очень важный игрок, но Магкеев и Куликов смогут сыграть в центре. Когда-то же молодым надо начинать! Сегодня им дадут шанс проявить себя, они должны справиться.

Помечтать о выходе в плей-офф Лиги чемпионов можно. Расклад следующий: мы обыграем «Зальцбург», а «Бавария» переиграет «Атлетико». После этого немцам ничего уже не нужно будет. В последнем матче они будут играть без мотивации, а «Локомотив» зацепит ничейку, а то и больше!

Стоит отметить, «Локомотив» в Лиге чемпионов и в РПЛ — две разные команды. Выхолощенность после игр в еврокубках сказывается на результатах во внутреннем чемпионате. Сыграть с «Атлетико» в Мадриде, а на третьи сутки проводить матч в Грозном с «Ахматом» — очень сложно. В Лиге чемпионов мы играем в совершенно другой футбол: обороняемся, при возможности контратакуем и ловим свой шанс. В РПЛ уже «Локо» должен атаковать, а соперник ищет свой шанс. К сожалению, в позиционной игре клуб пока не силен. Если неплохо получается играть на контратаках, то позиционно игра еще не поставлена. Отсюда и проблемы в игре со средними командами», — сказал Наумов.

  • «Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» сегодня, начало матча – в 20:55 мск.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зальцбург Локомотив
Комментарии (5)
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portero
1606839967
Пусть выиграют "остро" победы Локо!!!
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JTherry
1606844931
Наумов раздухарился - Бавария без мотивации))
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Fusballer
1606846285
С тупой игрой не получится.
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Алекс636363
1606853681
Наумов: «Локомотиву» надо тупо взять и победить «Зальцбург». локомотив сделал проще: тупо проиграл
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Hektor 84
1606897077
А получилось тупо проиграл)))))
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