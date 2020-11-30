Нойер, Толиссо, Горецка и Левандовски не сыграют с «Атлетико»

Тренерский штаб «Баварии» предоставил дополнительный отдых четырем футболистам, которые не полетели на матч с «Атлетико».
В игре не примут участие вратарь Мануэль Нойер, полузащитники Корентен Толиссо и Леон Горецка, а также форвард Роберт Левандовски.
- Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник в Мадриде.
- «Бавария» и «Атлетико» – соперники «Локомотива» по квартету.
- Мюнхенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места.
Источник: Официальный сайт «Баварии»