Понсе, Ларссон и Кокорин – в старте «Спартака» на матч с «Ротором»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ротора» на матч 16-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон, Кокорин.
Запасные: Ребров, Селихов, Бакаев, Урунов, Игнатов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Оганесян.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Макаров, Давиташвили, Муллин, Н. Понсе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.
- Встреча начнется в 19:00 на стадионе «Открытие Арена».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Официальный сайт РПЛ