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    Понсе, Ларссон и Кокорин – в старте «Спартака» на матч с «Ротором»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Ротора» на матч 16-го тура чемпионата России.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Зобнин, Умяров, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон, Кокорин.

    Запасные: Ребров, Селихов, Бакаев, Урунов, Игнатов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Маркитесов, Оганесян.

    «Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов, Макаров, Давиташвили, Муллин, Н. Понсе, Фламарион.

    Запасные: Довбня, Байрыев, Николаев, Манучарян, Кипиани, Серченков, Саплинов, Микелтадзе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1917

      аларм дубль2 1 час назад

      блин!такое ощущение,что играют соседи по турнирной таблице!зато начали ...!я выключил!настое...такой футбол!

      0
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      Рейтинг: +6834

      ivany4 1 час назад

      Судя по всему Тед пробует новое сочетание в атаке, с учетом ближайшего изменения тактического рисунка.
      Федун сказал, что денег нет, вот и выискивают внутренние резервы.))

      1
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      Рейтинг: +11206

      alarm 2 часа назад

      позор!

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      Рейтинг: +1917

      аларм дубль2 > alarm 1 час назад

      сгинь убожество!

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      Рейтинг: +9599

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Даешь триумвират !!!

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      Рейтинг: +2246

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Думаю так и будет... Спартак определённо сильнее Ротора...им нужно спокойно брать СВОИ очки...если уж Ротор дома не обыгрывать,тогда о чём говорить...

      1
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      Рейтинг: +9599

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 1 час назад

      Ну если " лидеры " сами дают такую возможность - грех не воспользоваться ) .
      Надеюсь , что " не нагрешим " )

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      Рейтинг: +2246

      _Marqella_ > Persona_non_Grata 50 минут назад

      удачи...

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      Рейтинг: +3012

      rash1959 2 часа назад

      Результаты тура сверхудачные для Спартака, надо только не облажаться сегодня. Ждёмс.

      7
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      Рейтинг: +1917

      аларм дубль2 > rash1959 2 часа назад

      ну если проиграют ,тогда ваще грош им цена!

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