«Ростов» намерен за 5 миллионов купить форварда сборной Румынии Мана

Нападающий «Стяуа» Деннис Ман вскоре может перейти в РПЛ. Им интересуется «Ростов», информирует «Чемпионат» со ссылкой на Prosport.ro.
Ростовчане готовы заплатить 5 миллионов евро, а также бонус в размере 3 миллионов, если игрок достигнет определенных показателей. Однако «Стяуа» требует за 22-летнего спортсмена не менее 10 миллионов.
- В текущем сезоне чемпионата Румынии Ман провел 10 матчей, забил 9 голов, сделал 5 результативных пасов.
- За сборную Румынии Ман выступает с 2018 года.
- «Ростов» идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Чемпионат»