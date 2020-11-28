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    «Ростов» намерен за 5 миллионов купить форварда сборной Румынии Мана

    Нападающий «Стяуа» Деннис Ман вскоре может перейти в РПЛ. Им интересуется «Ростов», информирует «Чемпионат» со ссылкой на Prosport.ro.

    Ростовчане готовы заплатить 5 миллионов евро, а также бонус в размере 3 миллионов, если игрок достигнет определенных показателей. Однако «Стяуа» требует за 22-летнего спортсмена не менее 10 миллионов.

    • В текущем сезоне чемпионата Румынии Ман провел 10 матчей, забил 9 голов, сделал 5 результативных пасов.
    • За сборную Румынии Ман выступает с 2018 года.
    • «Ростов» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.11.2020 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19111

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      У Карпина что МАН, что МАЗ, заведётся и поедет как надо.

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