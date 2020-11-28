«Ростов» намерен за 5 миллионов купить форварда сборной Румынии Мана

Нападающий «Стяуа» Деннис Ман вскоре может перейти в РПЛ. Им интересуется «Ростов», информирует «Чемпионат» со ссылкой на Prosport.ro.

Ростовчане готовы заплатить 5 миллионов евро, а также бонус в размере 3 миллионов, если игрок достигнет определенных показателей. Однако «Стяуа» требует за 22-летнего спортсмена не менее 10 миллионов.