Семак: «Прохин, скорее всего, безальтернативный кандидат в оборону на матч с «Брюгге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что с большой долей вероятности в пятом туре Лиги чемпионов с «Брюгге» в центре обороны сыграет Данила Прохин. Он провел всю встречу 16-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:0).

— Как оцените игру Данилы Прохина и Дмитрия Чистякова? В сложившейся ситуации Прохин — безальтернативный кандидат в центр обороны на матч против «Брюгге»?

— Да, безальтернативный, скорее всего. Что касается игры, то есть много вопросов, но понятно, что в таком сочетании проводили первый матч. Тем не менее, не очень уверенно играли.