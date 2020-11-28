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  • Семак: «Прохин, скорее всего, безальтернативный кандидат в оборону на матч с «Брюгге»

Семак: «Прохин, скорее всего, безальтернативный кандидат в оборону на матч с «Брюгге»

28 ноября 2020, 19:09
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что с большой долей вероятности в пятом туре Лиги чемпионов с «Брюгге» в центре обороны сыграет Данила Прохин. Он провел всю встречу 16-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:0).

— Как оцените игру Данилы Прохина и Дмитрия Чистякова? В сложившейся ситуации Прохин — безальтернативный кандидат в центр обороны на матч против «Брюгге»?

— Да, безальтернативный, скорее всего. Что касается игры, то есть много вопросов, но понятно, что в таком сочетании проводили первый матч. Тем не менее, не очень уверенно играли.

  • Матч в Бельгии состоится 2 декабря.
  • Прохин в текущем чемпионате России провел 5 матчей.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Брюгге Зенит Прохин Данила Семак Сергей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1606580472
Плохо что Семак безальтернативный тренер...
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Ломовка
1606581584
Серега, хватит ныть. Лацио играл с Зенитом полурезервным составом и никто не жаловался.
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Павелий
1606586934
Снова отмазки за бездарные потуги быть тренером.
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PahaSpartak
1606587299
Без обид, сворачивай уже удочки, не только в Спартаке тренера попадаются хреновые, в Сините тоже
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sobaka120982
1606589256
А есть вообще смысл играть ? Может не надо? Технарь будет но без позоров
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Rabinovi_ch
1606591005
Себе лучше вопросы задавай, а не Прохину, который был один из лучших на поле!
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Давид59
1606594954
С такой игрой могу спрогнозировать результат против Брюгге. В атаке вообще никого и ничего.
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Бриг
1606595527
Навалились. Если эти люди против Семака, то нормальные - за! Безальтернативно. Семак, видно, кому-то очень мешает (не только смешному Петержеле).
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Hektor 84
1606602627
Хоть кого выставляй Брюгге вас всё равно нагнет!!!
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paracetamol
1606604711
Врот такой вот менеджмент и селекция. На решающий матч ЛЧ 19-летнего пацана выставлять приходится. А где Иванович, позвольте спросить?
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