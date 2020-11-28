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    Семак: «Прохин, скорее всего, безальтернативный кандидат в оборону на матч с «Брюгге»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что с большой долей вероятности в пятом туре Лиги чемпионов с «Брюгге» в центре обороны сыграет Данила Прохин. Он провел всю встречу 16-го тура РПЛ против «Арсенала» (0:0).

    — Как оцените игру Данилы Прохина и Дмитрия Чистякова? В сложившейся ситуации Прохин — безальтернативный кандидат в центр обороны на матч против «Брюгге»?

    — Да, безальтернативный, скорее всего. Что касается игры, то есть много вопросов, но понятно, что в таком сочетании проводили первый матч. Тем не менее, не очень уверенно играли.

    • Матч в Бельгии состоится 2 декабря.
    • Прохин в текущем чемпионате России провел 5 матчей.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии5
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      Рейтинг: +138

      PahaSpartak 24 минуты назад

      Без обид, сворачивай уже удочки, не только в Спартаке тренера попадаются хреновые, в Сините тоже

      0
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      Рейтинг: +3838

      Павелий 30 минут назад

      Снова отмазки за бездарные потуги быть тренером.

      0
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      Рейтинг: +2122

      ФК Пупсик 1 час назад

      Надо вообще дублем с брюгге играть!

      1
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      Рейтинг: +29

      Ломовка 1 час назад

      Серега, хватит ныть. Лацио играл с Зенитом полурезервным составом и никто не жаловался.

      0
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      Рейтинг: +43407

      portero 2 часа назад

      Плохо что Семак безальтернативный тренер...

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