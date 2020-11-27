Виллаш-Боаш: «Скандал, что Бьелса претендует на приз тренеру года, а Тухель с четырьмя трофеями – нет»

Если бы Тухель не выиграл эти трофеи, его бы вообще следовало отправить подметать полы на Стад-де-Франс. С таким-то составим и в таком-то чемпионате...
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш не согласен со списком претендентов на приз лучшему тренеру года. По мнению португальца, Марсело Бьелса попал в число номинантов незаслуженно.
«Это скандал ФИФА, что в списке нет Томаса Тухеля. Бьелса, чтобы попасть в него, должен взять престижный трофей, а он выиграл Чемпионшип. Бьелса не входит в пятерку лучших.
Тухель же победил в четырех турнирах и дошел до финала Лиги чемпионов», – напомнил экс-тренер «Зенита».
- Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате.
- В прошлом году награду получил Юрген Клопп.
- «ПСЖ» Тухеля сейчас лидирует в Лиге 1.