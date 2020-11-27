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    Виллаш-Боаш: «Скандал, что Бьелса претендует на приз тренеру года, а Тухель с четырьмя трофеями – нет»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш не согласен со списком претендентов на приз лучшему тренеру года. По мнению португальца, Марсело Бьелса попал в число номинантов незаслуженно.

    «Это скандал ФИФА, что в списке нет Томаса Тухеля. Бьелса, чтобы попасть в него, должен взять престижный трофей, а он выиграл Чемпионшип. Бьелса не входит в пятерку лучших.

    Тухель же победил в четырех турнирах и дошел до финала Лиги чемпионов», – напомнил экс-тренер «Зенита».

    • Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате.
    • В прошлом году награду получил Юрген Клопп.
    • «ПСЖ» Тухеля сейчас лидирует в Лиге 1.

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    Источник: Footmercato

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    27.11.2020 22:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1494

      Torvald64 45 минут назад

      Если бы Тухель не выиграл эти трофеи, его бы вообще следовало отправить подметать полы на Стад-де-Франс. С таким-то составим и в таком-то чемпионате...

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      Рейтинг: -235

      Alex_MI_5 2 часа назад

      Что-то андрюшка распи..делся. Тренировал бы с таким энтузиазмом. Тренер должен поставить игру, что-то внести в команду, чтобы она заметно прогрессировала. А собирать бумажные трофеи в чемпионате водокачки, имея двух игроков, суммарная стоимость которых равна, наверное, стоимости всех других команд, ну такое...

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