Виллаш-Боаш: «Скандал, что Бьелса претендует на приз тренеру года, а Тухель с четырьмя трофеями – нет»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш не согласен со списком претендентов на приз лучшему тренеру года. По мнению португальца, Марсело Бьелса попал в число номинантов незаслуженно.

«Это скандал ФИФА, что в списке нет Томаса Тухеля. Бьелса, чтобы попасть в него, должен взять престижный трофей, а он выиграл Чемпионшип. Бьелса не входит в пятерку лучших.

Тухель же победил в четырех турнирах и дошел до финала Лиги чемпионов», – напомнил экс-тренер «Зенита».