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  • Виллаш-Боаш: «Скандал, что Бьелса претендует на приз тренеру года, а Тухель с четырьмя трофеями – нет»

Виллаш-Боаш: «Скандал, что Бьелса претендует на приз тренеру года, а Тухель с четырьмя трофеями – нет»

27 ноября 2020, 22:46
5

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш не согласен со списком претендентов на приз лучшему тренеру года. По мнению португальца, Марсело Бьелса попал в число номинантов незаслуженно.

«Это скандал ФИФА, что в списке нет Томаса Тухеля. Бьелса, чтобы попасть в него, должен взять престижный трофей, а он выиграл Чемпионшип. Бьелса не входит в пятерку лучших.

Тухель же победил в четырех турнирах и дошел до финала Лиги чемпионов», – напомнил экс-тренер «Зенита».

  • Церемония The Best-2020 пройдет 17 декабря в онлайн-формате.
  • В прошлом году награду получил Юрген Клопп.
  • «ПСЖ» Тухеля сейчас лидирует в Лиге 1.

Источник: Footmercato
Франция. Лига 1 Германия. Бундеслига Марсель ПСЖ Тухель Томас Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (5)
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Torvald64
1606512471
Если бы Тухель не выиграл эти трофеи, его бы вообще следовало отправить подметать полы на Стад-де-Франс. С таким-то составим и в таком-то чемпионате...
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алдан2014
1606521987
Вечный нытик
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ItalianFootball
1606547778
Следил бы за своим Марселем с 13! поражениями подряд в ЛЧ.
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Play
1606549161
Бьелса выиграл Чемпионшип в сложнейших условиях и построил с нуля интересную команду. Тухель получил сборную звёзд и два с половиной года топчется на месте, выигрывая только трофеи в собственной теплице.
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Hektor 84
1606553841
С тем составом что у псж эти трофеи любой тренер выиграл бы. А ты попробуй с составом Лидса чемпионшип выиграть. Такое не каждому дано. Питерский нытик. Он и с синитом постоянно скулил. Вечно всё его не устраивало. Как капризная телка!
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