Уткин: «Интересно, можно отдать Газизову неустойку Уруновым?»

Видеоблогер Василий Уткин поиронизировал по поводу информации, согласно которой увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака» обойдется клубу в 3 миллиона евро.

«Я прочитал, что в случае увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов получит неустойку 3 миллиона евро. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.