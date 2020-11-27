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  • Уткин: «Интересно, можно отдать Газизову неустойку Уруновым?»

Уткин: «Интересно, можно отдать Газизову неустойку Уруновым?»

27 ноября 2020, 16:55
9

Видеоблогер Василий Уткин поиронизировал по поводу информации, согласно которой увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака» обойдется клубу в 3 миллиона евро.

«Я прочитал, что в случае увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов получит неустойку 3 миллиона евро. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» – бывшего клуба Газизова.
  • Москвичи заплатили за полузащитника 1 миллион евро.
  • Хавбек забил один гол в семи матчах.

Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Урунов Остон Уткин Василий Газизов Шамиль
Комментарии (9)
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"supermax"
1606487248
а мысль хорошая
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paracetamol
1606490479
Наверно Газиз стал порядок наводить, вот и сожрали мужика. И 3 евроляма не жалко!
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NewLife
1606496249
Хорошая идея, Вася. Можно коко добавить в виде выходного пособия.
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Dr.Metal
1606496406
Да пусть Спартак радуется. С приходом Газизова клуб ожил. Со стороны И то видно. Конечно слишком много его стало в прессе
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BRAZILES
1606496711
надеже ведь кто-то составляет такие контракты --------вот с этого человека нужно эти 3 ляма и снять
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Константинн
1606505574
Можно, зениту же за аренду петровского Тосно отдали Заболотного.
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Hektor 84
1606548968
Кстати хорошая идея. У Газизова будет личный холоп.
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Hektor 84
1606549017
И Спартак затраты перекроет)))
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