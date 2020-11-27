Уткин: «Интересно, можно отдать Газизову неустойку Уруновым?»

Видеоблогер Василий Уткин поиронизировал по поводу информации, согласно которой увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака» обойдется клубу в 3 миллиона евро.
«Я прочитал, что в случае увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов получит неустойку 3 миллиона евро. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» – бывшего клуба Газизова.
- Москвичи заплатили за полузащитника 1 миллион евро.
- Хавбек забил один гол в семи матчах.
Источник: Телеграм-канал Василия Уткина