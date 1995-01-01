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    Уткин: «Интересно, можно отдать Газизову неустойку Уруновым?»

    Видеоблогер Василий Уткин поиронизировал по поводу информации, согласно которой увольнение Шамиля Газизова с поста генерального директора «Спартака» обойдется клубу в 3 миллиона евро.

    «Я прочитал, что в случае увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов получит неустойку 3 миллиона евро. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» – бывшего клуба Газизова.
    • Москвичи заплатили за полузащитника 1 миллион евро.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +9283

      paracetamol 1 час назад

      Наверно Газиз стал порядок наводить, вот и сожрали мужика. И 3 евроляма не жалко!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5033

      "supermax" 1 час назад

      а мысль хорошая

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11149

      alarm > "supermax" 1 час назад

      .. и будет ещё лучше, если заменить урунова твоим неустойчивым очком; жизнь после оплаты неустойки заиграет новыми красками. гы-гы!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5033

      "supermax" > alarm 50 минут назад

      метод проверенный?

      0
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