Дивеев, Магкеев, Маслов – среди номинантов на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига опубликовала список номинантов премии «Первая пятeрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года).
На награду номинированы: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Константин Марадишвили (ЦСКА), Павел Маслов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар-2») и Наиль Умяров («Спартак»).
- Впервые в истории премии в число номинантов не вошел ни один нападающий.
- В прошлом году победителями премии стали футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.
Источник: сайт ДФЛ