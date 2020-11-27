Дивеев, Магкеев, Маслов – среди номинантов на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига опубликовала список номинантов премии «Первая пятeрка», которая ежегодно вручается лучшему молодому игроку РПЛ (до 21 года).

На награду номинированы: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Константин Марадишвили (ЦСКА), Павел Маслов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар-2») и Наиль Умяров («Спартак»).