Левандовски догнал Рауля в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Впереди только Роналду и Месси

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (3:1).

Этот гол стал для поляка 71-м в главном еврокубке. По этому показателю он догнал испанца Рауля и теперь делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Чаще в ЛЧ забивали только Лионель Месси (118) и Криштиану Роналду (131).

Левандовски записал в свой актив 71 мяч в 94 играх. Раулю для достижения отметки потребовалось 142 матча.