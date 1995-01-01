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    «Сочи» – о словах Черчесова про «бездарного» Заболотного: «Антона постоянно пытаются задеть»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание Станислава Черчесова о нападающем Антоне Заболотном.

    «Антону где-то не везeт, но дело в том, что он создаeт много моментов. Можно эти моменты не создавать вовсе. Ему нужно перейти этот психологический рубеж и забивать мячи. Сейчас у него период то всплеска, то спада. Для нашего клуба он ценен, да и в сборную его вызвали и оценили его игру.

    Антона постоянно пытаются зацепить в прессе, пишут нелицеприятные вещи. Если сейчас обращать на это внимание… Черчесов же сказал, что это не он так называет, а что его так начинают поливать грязью после незабитых мячей. Это же не главный тренер делает.

    Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрываться, не только Антону.

    Повторюсь, что Черчесов сказал, что не он его так называет. Станислава Саламовича устраивает, что он создаeт моменты, но хромает реализация, и это не значит, как многие упоминают, что он бездарный. Антону не стоит на этом концентрироваться, пусть те, кто его таковым считает, и живут с этим мнением.

    Какая тут может быть позиция, когда негатив обрушивается в большом объeме? Нет смысла зацикливаться на этом, нужно готовиться к играм. А то, что Антона вызвали в сборную, значит, что в нeм видят потенциал», – сказал Рубашко.

    Комитет по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +18299

      bset 15 минут назад

      Как усатый сказал про "бездарность", так это не он так говорит, а он приводит слова общественности. А как ЦСКА приводит слова общественности про физрука, так надо срочно рассмотреть в комитете по этике.

      1
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      Рейтинг: +175

      FCLM_FCRM > bset 47 секунд назад

      Тут я полностью согласен. У нас не имеют права говорить плохо про НИХ

      0
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      Рейтинг: +4167

      playsh 16 минут назад

      Да все эти высказывания физрука говорят только о том,что он гадкий мужик.
      Вспомним Симоняна,Бескова,Лобановского,Морозова и ещё иже с ними многих Тренеров,завоевавших серебро и золото ЧЕ,бронзу на ЧМ-66,но что бы жаловаться на игроков,которых сами пригласили в сборную,это просто гадко и подло.Просто Черчесов настоящий скотовоз.

      1
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      Рейтинг: +5513

      NewLife 25 минут назад

      Как пауки в банке - ни в футбол играть не умеете, ни вести себя достойно.

      2
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      Рейтинг: +16822

      silver29 28 минут назад

      Он именно так и сказал "бездарный Заболотный", в контексте с Миранчуками которых он не видит больше в сборной.

      1
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      Рейтинг: +4167

      playsh > silver29 15 минут назад

      А не он ли их позвал,тварюга.

      0
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      Рейтинг: +14187

      vladimir-7 33 минуты назад

      Рубашко, читай сказанное Черчесовым. Черчесов: "МНЕ лучше БЕЗДАРНЫЙ ЗАБОЛОТНЫЙ...". Не надо слепо защищать хама и нахала,
      а также вседозволенность Черчесова.

      3
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      Рейтинг: +445

      El_Chori 36 минут назад

      Лживые 3,14здолизы, даже защитить своего игрока не могут.

      2
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      Рейтинг: +445

      El_Chori 38 минут назад

      Он не создаёт моменты, он их порет. Создают то как раз другие.

      0
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      Рейтинг: +2357

      Из Твери Леха 56 минут назад

      Заболотный получается футболист-момент. Ему бы клей рекламировать))

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