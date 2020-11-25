«Сочи» – о словах Черчесова про «бездарного» Заболотного: «Антона постоянно пытаются задеть»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание Станислава Черчесова о нападающем Антоне Заболотном.

«Антону где-то не везeт, но дело в том, что он создаeт много моментов. Можно эти моменты не создавать вовсе. Ему нужно перейти этот психологический рубеж и забивать мячи. Сейчас у него период то всплеска, то спада. Для нашего клуба он ценен, да и в сборную его вызвали и оценили его игру.

Антона постоянно пытаются зацепить в прессе, пишут нелицеприятные вещи. Если сейчас обращать на это внимание… Черчесов же сказал, что это не он так называет, а что его так начинают поливать грязью после незабитых мячей. Это же не главный тренер делает.

Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрываться, не только Антону.

Повторюсь, что Черчесов сказал, что не он его так называет. Станислава Саламовича устраивает, что он создаeт моменты, но хромает реализация, и это не значит, как многие упоминают, что он бездарный. Антону не стоит на этом концентрироваться, пусть те, кто его таковым считает, и живут с этим мнением.

Какая тут может быть позиция, когда негатив обрушивается в большом объeме? Нет смысла зацикливаться на этом, нужно готовиться к играм. А то, что Антона вызвали в сборную, значит, что в нeм видят потенциал», – сказал Рубашко.

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