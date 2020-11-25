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  • «Сочи» – о словах Черчесова про «бездарного» Заболотного: «Антона постоянно пытаются задеть»

«Сочи» – о словах Черчесова про «бездарного» Заболотного: «Антона постоянно пытаются задеть»

25 ноября 2020, 17:59
18

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал высказывание Станислава Черчесова о нападающем Антоне Заболотном.

«Антону где-то не везeт, но дело в том, что он создаeт много моментов. Можно эти моменты не создавать вовсе. Ему нужно перейти этот психологический рубеж и забивать мячи. Сейчас у него период то всплеска, то спада. Для нашего клуба он ценен, да и в сборную его вызвали и оценили его игру.

Антона постоянно пытаются зацепить в прессе, пишут нелицеприятные вещи. Если сейчас обращать на это внимание… Черчесов же сказал, что это не он так называет, а что его так начинают поливать грязью после незабитых мячей. Это же не главный тренер делает.

Черчесов говорит о том, что об этом пишут именно в прессе и обычные любители футбола. Под таким давлением любому футболисту тяжело раскрываться, не только Антону.

Повторюсь, что Черчесов сказал, что не он его так называет. Станислава Саламовича устраивает, что он создаeт моменты, но хромает реализация, и это не значит, как многие упоминают, что он бездарный. Антону не стоит на этом концентрироваться, пусть те, кто его таковым считает, и живут с этим мнением.

Какая тут может быть позиция, когда негатив обрушивается в большом объeме? Нет смысла зацикливаться на этом, нужно готовиться к играм. А то, что Антона вызвали в сборную, значит, что в нeм видят потенциал», – сказал Рубашко.

Комитет по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Россия Заболотный Антон Черчесов Станислав
Комментарии (18)
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Из Твери Леха
1606316778
Заболотный получается футболист-момент. Ему бы клей рекламировать))
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El_Chori
1606317953
Лживые 3,14здолизы, даже защитить своего игрока не могут.
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vladimir-7
1606318179
Рубашко, читай сказанное Черчесовым. Черчесов: "МНЕ лучше БЕЗДАРНЫЙ ЗАБОЛОТНЫЙ...". Не надо слепо защищать хама и нахала, а также вседозволенность Черчесова.
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NewLife
1606318632
Как пауки в банке - ни в футбол играть не умеете, ни вести себя достойно.
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Plyash
1606319172
Да все эти высказывания физрука говорят только о том,что он гадкий мужик. Вспомним Симоняна,Бескова,Лобановского,Морозова и ещё иже с ними многих Тренеров,завоевавших серебро и золото ЧЕ,бронзу на ЧМ-66,но что бы жаловаться на игроков,которых сами пригласили в сборную,это просто гадко и подло.Просто Черчесов настоящий скотовоз.
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Валерий1965
1606320401
Отстаньте от Антона! Играет как умеет. С моей точки зрения - научись он реализовывать моменты так норм форвард.
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САДЫЧОК
1606321169
А мне нравится и такие нужны в команде Заболотный ( он полезен , навязывает борьбу , может отдать пас , атлетичен ...) Манчини толк знает , в отличии от днокомментаторов из МатчТв и всякой шушеры.
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BRO_football
1606324359
Ну так над Заболотным потешаются ещё с 2018 года, когда он в Зенит из Тосно перешёл. В Зените фанаты от него ждали такой же результативности как в Тосно, но что-то не срослось и поэтому пошли мемы. Причём мемы начал делать не Черчесов, а народ. Стали называть его "Зе Болотный" по аналогии с легионерами типа "Зе Луиш", дарили ему Золотой мяч, называли гением, ставили лучше Роналду и Месси. И все эти шутки и сарказм полностью дискредитировали Заболотного как футболиста, и его никто не воспринимал всерьёз. И когда такого "народного любимца" ставят в состав сборной России, то всем сразу стало ясно - что-то не так с головой у Черчесова.
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Йост
1606325541
Уж лучше пусть сборную тренирует любой "бездарный" тренер, чем "талантливый" Черчесов...
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Пельш 1
1606327769
А что, вы думаете что это у него невезение только сейчас произошло? Да этому Заболотному надо ноги править или местами их менять. Какие он создаёт моменты? Он их только транжирит, статистика 8 забитых из 149 ударов по воротам, несмешите ..опу, она и так смешная!
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