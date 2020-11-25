Комитет по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

Комитет РФС по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес главного тренер сборной России Станислава Черчесова.

Ранее руководство московского клуба раскритиковало Черчесова за высказывания в адрес форварда армейцев Федора Чалова.

«Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.

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