Комитет по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

Комитет РФС по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес главного тренер сборной России Станислава Черчесова.
Ранее руководство московского клуба раскритиковало Черчесова за высказывания в адрес форварда армейцев Федора Чалова.
«Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.
ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»
Черчесов – о Чалове: «Мне лучше бездарный Заболотный, чем талантливый, который ничего не делает»
Источник: «Р-Спорт»