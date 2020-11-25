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  • Комитет по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

Комитет по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

25 ноября 2020, 17:43
23

Комитет РФС по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес главного тренер сборной России Станислава Черчесова.

Ранее руководство московского клуба раскритиковало Черчесова за высказывания в адрес форварда армейцев Федора Чалова.

«Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.

ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Чалов Федор Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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порт
1606315773
А может быть логичней подумать о словах Черчесова? Или он неприкасаемый?
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vladimir-7
1606316780
Да уж, комитет по этике необходимо рассмотреть и наказать главного тренера за такое оскорбление игрока Чалова и это не первый случай оскорбления не только игроков, но и других людей. Такой хам не должен работать с людьми и тем более руководить коллективом спортсменов и тренеров по направлениям.
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Lester84
1606316799
А высказывания Черчесова они попутно рассмотреть не хотят?
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GammiD
1606317602
Самое бл"""ское в этой ситуации что Стас не куда не уйдет. его раньше то заносило, но после ЧМ18, он стал считать себя первым после "бога".... НАпыщенный индюК!
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Аид666
1606317858
Однозначно подавать на рассмотрение его заявлений! Он уже берегов не видит... А ответ клуба конкретный и по фактам...
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NewLife
1606318816
Пора принимать закое "об оскорблении чувств тренера". Комитет по этике, наверное, страдает от безделья. Куда ни ткни в РФС, всюду гниль.
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Plyash
1606319512
Да пошёл бы этот комитет РФС по этике к едреней фене,они ничем не отличаются от чабана,только бабки считать умеют.
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CSKA57
1606319929
Все, теперь Черчесов из ЦСКА ни одного игрока в сборную не пригласит...
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атеист
1606331149
Где этика, где чЕРЧЕСОВ, не сопоставимо...
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ruded
1606337673
единственная проблема для игроков, что переход в топовые лиги, обусловлены обязательной игрой за сборную страны. Поэтому усатый и разводит канитель: хотите уехать за рубеж, умейте пресмыкаться.
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