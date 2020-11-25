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    Комитет по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес Черчесова

    Комитет РФС по этике может рассмотреть заявление ЦСКА в адрес главного тренер сборной России Станислава Черчесова.

    Ранее руководство московского клуба раскритиковало Черчесова за высказывания в адрес форварда армейцев Федора Чалова.

    «Такого прецедента в нашей практике еще не было. Если обращение поступит, то комитет по этике будет рассматривать заявление ЦСКА», – сказал глава комитета по этике Семен Андреев.

    ЦСКА – о Черчесове: «Многие считают его физруком, а не тренером»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:43
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1797

      CSKA57 4 минуты назад

      Все, теперь Черчесов из ЦСКА ни одного игрока в сборную не пригласит...

      0
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      Рейтинг: +4167

      playsh 10 минут назад

      Да пошёл бы этот комитет РФС по этике к едреней фене,они ничем не отличаются от чабана,только бабки считать умеют.

      0
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      Рейтинг: +5513

      NewLife 22 минуты назад

      Пора принимать закое "об оскорблении чувств тренера". Комитет по этике, наверное, страдает от безделья. Куда ни ткни в РФС, всюду гниль.

      3
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      Рейтинг: +16822

      silver29 33 минуты назад

      Черчесов противопоставил себя всем, как он собирается работать с таким гонором в сборной когда всем оценки дал ? Сейчас еще Гарик Денисов комп включит и напомнит как он ему челюсть в душе грозился сломать.

      3
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      Рейтинг: +2128

      Аид666 38 минут назад

      Однозначно подавать на рассмотрение его заявлений! Он уже берегов не видит... А ответ клуба конкретный и по фактам...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +334

      GammiD 42 минуты назад

      Самое бл"""ское в этой ситуации что Стас не куда не уйдет. его раньше то заносило, но после ЧМ18, он стал считать себя первым после "бога".... НАпыщенный индюК!

      3
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      Рейтинг: +331

      RUSARM > GammiD 39 минут назад

      Вот точное сравнение,очень точно подмечено-Напыщенный индюк!!!

      2
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      Рейтинг: +16822

      silver29 > GammiD 24 минуты назад

      Уносясь ввысь к звездам не стоит забывать про то, что в любой момент можно упасть обратно в тернии.

      0
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      Рейтинг: +985

      нейтральныйкакникто > GammiD 16 минут назад

      Полностью согласен , Только один вопрос -почему он стал таким, кто его таким сделал?

      0
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      Рейтинг: +18299

      bset 53 минуты назад

      Высказывания усатого физрука сначала рассмотрите. А потом посмотрите на результаты сборной и убедитесь, что усач - действительно физрук.

      4
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      Рейтинг: +511

      dimar > bset 39 минут назад

      а что он не так сказал сейчас? То, что Чалов ленивой зазвездившееся дно? так это правда. Или Вы считаете, что он жопу рвёт в каждом матче и показывает хоть отдалённо, что то похожее, на футбол?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +922

      кто там 54 минуты назад

      Что ещё стоило ожидать от сборища дармоедов и клоунов?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5034

      Lester84 56 минут назад

      А высказывания Черчесова они попутно рассмотреть не хотят?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14187

      vladimir-7 56 минут назад

      Да уж, комитет по этике необходимо рассмотреть и наказать главного
      тренера за такое оскорбление игрока Чалова и это не первый случай
      оскорбления не только игроков, но и других людей. Такой хам не должен
      работать с людьми и тем более руководить коллективом спортсменов и тренеров по направлениям.

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