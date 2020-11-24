Николич: «Если будешь думать о ничьей – проиграешь. Верю в победу над «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Смотрел матч с «Барселоной». Они играли по-другому. Особенно готовились. Уверен, они не будут играть по этой схеме против нас. Эти игры не связаны. Во-первых, это чемпионат Испании. Во-вторых, здесь только шесть туров.

Нет Суареса? Хочу говорить о нас. Мы готовы к этой игре. В Москве было трудно. Но сейчас мы знаем соперника еще лучше. Самое важное, чтобы завтра на поле была единая команда — дисциплинированная по поводу тактику. Нельзя терять дисциплину на этом уровне. Если будет так, то может быть хороший результат.

«Атлетико» — качественная и опытная команда. Играет на высоком уровне. Но и у нас есть свои шансы. Футбол всегда на поле.

Результат? Не могу говорить перед игрой, что ничья — хороший результат. Так будешь думать — проиграешь. Хочу верить в победу», – сказал Николич.