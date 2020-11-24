Клопп: «Салах готов сыграть с «Аталантой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о готовности нападающего Мохамеда Салаха сыграть в Лиге чемпионов с «Аталантой».
«Мохамед тренировался с командой вчера и выглядел очень хорошо. Тест на коронавирус был отрицательным. Так что, если со вчерашнего дня ничего не изменилось, он готов к игре. Теперь посмотрим, что мы будем с этим делать, потому что три дня назад он еще находился на карантине», – сказал Клопп.
- О заболевании египтянина стало известно 13 ноября.
- Через пять дней форвард снова сдал положительный тест на коронавирус.
- Салах пропустил матч с «Лестер Сити» (3:0).
- В понедельник египтянин возобновил тренировки.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»