Клопп: «Салах готов сыграть с «Аталантой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о готовности нападающего Мохамеда Салаха сыграть в Лиге чемпионов с «Аталантой».

«Мохамед тренировался с командой вчера и выглядел очень хорошо. Тест на коронавирус был отрицательным. Так что, если со вчерашнего дня ничего не изменилось, он готов к игре. Теперь посмотрим, что мы будем с этим делать, потому что три дня назад он еще находился на карантине», – сказал Клопп.