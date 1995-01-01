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    Клопп: «Салах готов сыграть с «Аталантой»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о готовности нападающего Мохамеда Салаха сыграть в Лиге чемпионов с «Аталантой».

    «Мохамед тренировался с командой вчера и выглядел очень хорошо. Тест на коронавирус был отрицательным. Так что, если со вчерашнего дня ничего не изменилось, он готов к игре. Теперь посмотрим, что мы будем с этим делать, потому что три дня назад он еще находился на карантине», – сказал Клопп.

    • О заболевании египтянина стало известно 13 ноября.
    • Через пять дней форвард снова сдал положительный тест на коронавирус.
    • Салах пропустил матч с «Лестер Сити» (3:0).
    • В понедельник египтянин возобновил тренировки.

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    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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