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    Лопетеги: «Чувствую, что матч с «Краснодаром» не будет простым»

    Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

    – Я жду очень тяжелый матч. У «Краснодара» в составе снова появились игроки, которые восстанавливались до этого. Я чувствую, матч не будет простым.

    – У «Севильи» не будет много важных игроков. Как вы справитесь с этим?

    – Мы должны это принять, как факт. Действительно, из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильнейших игроков, но мы ничего не сделаем. С теми футболистами, которые у нас есть, будем показывать себя на высшем уровне.

    • Игра состоится во вторник, 24 ноября.
    • Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.
    • В матче третьего тура ЛЧ «Севилья» одержала волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Лопете

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2786

      raritet 1 час назад

      Завтра разьяренные бычки подымут вас на рога.

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      Рейтинг: +9269

      JTherry > raritet 22 минуты назад

      "бычки" не смогли Севилью одолеть, когда вели в счете и играли в большинстве... не все так просто, еще и у себя дома, Лопетеги хитрит слегка))

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