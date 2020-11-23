Лопетеги: «Чувствую, что матч с «Краснодаром» не будет простым»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».
– Я жду очень тяжелый матч. У «Краснодара» в составе снова появились игроки, которые восстанавливались до этого. Я чувствую, матч не будет простым.
– У «Севильи» не будет много важных игроков. Как вы справитесь с этим?
– Мы должны это принять, как факт. Действительно, из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильнейших игроков, но мы ничего не сделаем. С теми футболистами, которые у нас есть, будем показывать себя на высшем уровне.
- Игра состоится во вторник, 24 ноября.
- Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.
- В матче третьего тура ЛЧ «Севилья» одержала волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:2.
Источник: «Спорт-Экспресс»
Лопете