Лопетеги: «Чувствую, что матч с «Краснодаром» не будет простым»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара».

– Я жду очень тяжелый матч. У «Краснодара» в составе снова появились игроки, которые восстанавливались до этого. Я чувствую, матч не будет простым.

– У «Севильи» не будет много важных игроков. Как вы справитесь с этим?

– Мы должны это принять, как факт. Действительно, из-за болезней или других причин завтра не будет наших сильнейших игроков, но мы ничего не сделаем. С теми футболистами, которые у нас есть, будем показывать себя на высшем уровне.