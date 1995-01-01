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    «Барселона» уверена, что контракт с Фати действует до 2024 года. Агенты футболиста настаивают на 2022-м

    «Барселона» и Ансу Фати в процессе обсуждения нового долгосрочного соглашения не смогли сойтись в оценке срока текущего контракта, сообщает Mundo Deportivo.

    Каталонский клуб уверен, что контракт с футболистом рассчитан до 2022 года с автоматическим продлением до 2024-го. Представители Фати считают, что соглашение действует до 2022 года – без опции продления.

    Разногласия вызваны трактовкой статьи 18 регламента ФИФА по статусу и переходам игроков. Согласно этой трактовке, максимальный срок контрактов с профессиональными футболистами составляет пять лет.

    Важный пункт регламента – соглашение с игроками до 18 лет не может быть рассчитано более чем на три года. Фати на момент подписания контракта было 17. Однако, «Барса» ссылается на другой пункт регламента, согласно которому «можно подписывать контракты на иные сроки, если это предусмотрено законодательством страны».

    • Фати провел семь матчей в этом сезоне и забил четыре гола.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      Fusballer 12 минут назад

      Чёт Барселона совсем поплыла.

      0
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      Рейтинг: +1598

      ItalianFootball 2 часа назад

      Цирк продолжается.

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